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+0回來了！台灣9/11本土零確診　新增五例境外移入　

台灣今(11)日新增5例境外移入COVID-19確定病例

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/11 14:09
台灣今(11)日新增5例境外移入COVID-19確定病例(圖擷取自直播記者會)

台灣今(11)日新增5例境外移入COVID-19確定病例(圖擷取自直播記者會)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增5例境外移入COVID-19確定病例，自南非、越南、日本入境；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，為3女2男，年齡介於20多歲至50多歲，分別自南非(案16180)、越南(案16181至案16183)、日本(案16184)入境，入境日介於8月27日至9月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,965,908例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,948,529例排除)，其中16,074例確診，分別為1,457例境外移入，14,563例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

更新時間 : 2021-09-11 15:12 GMT+08:00

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