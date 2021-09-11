美、日、南韓下週將會面 討論北擁核及導彈計劃安全問題

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）韓國外交部周五（10日）表示，美國、韓國和日本的官員將於下週在日本東京就北韓擁核問題及導彈計畫方面舉行會議。

朝鮮半島和平問題一直是周邊國家關切的問題。北韓的核武級彈道導彈計劃持續構成安全威脅，且過去以來各種國際制裁的效果有限，下週美國、韓國和日本將共同於日本東京會面，討論相關安全議題。

根據路透社，首爾負責朝鮮半島和平與安全事務的特別代表盧奎德將於週日前往日本進行為期三天的訪問。南韓外交部的朝鮮半島和平安全事務特別代表魯圭德（Noh Kyu-duk）將於週日（12日）前往日本進行為期三天的訪問。

根據聲明指出，魯圭德將與美國北韓特使金星容（Sung Kim）、日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕（Takehiro Funakoshi）會面。

面對北韓問題，美國總統拜登 (Joe Biden) 曾表示，將透過外交手段實現朝鮮無核化，但不代表將放鬆對其的制裁。不過因為日前的制裁以及美韓聯合軍事演習等問題，北韓政府仍不認同美國部分政策與作為。

下週的會議中，美、日、南韓官員將討論朝鮮核問題以及兩國之間的合作，並就促進合作的方式進行深入討論，以穩定管控朝鮮半島局勢，早日恢復半島和平。