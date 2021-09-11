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台北市松山區國中學生確診 全校師生PCR篩檢全陰性

北市松山區學校9月10日已完成環境清消，全校採預防性停課5日。本次疫情影響12間學校與幼兒園，有405人居家隔離、1,536人停課。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/11 11:10
台北市松山區某國中1學生確診，北市環保局10日派員清消校園周邊環境。（圖/中央社）

台北市松山區某國中1學生確診，北市環保局10日派員清消校園周邊環境。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台北市松山區某國中驚傳學生確診，感染源仍待釐清，不過校方已安排全校師生進行PCR篩檢，今（11日）結果顯示738人全為陰性。

台北市長柯文哲表示，台北市過去7天出現3名確診者，其中2名感染源不明。根據指揮中心，日前松山區一所國中有學生確診（案16179），該校昨（10日）停課，下午進行全校PCR採檢。

根據台北市衛生局今上午表示，該學生因身體不適，9月8日就醫採檢，9月9日確診，衛生單位已安排同住及校園密切接觸者採檢及居家隔離；學校9月10日已完成環境清消，全校採預防性停課5日。台北市衛生局今上午表示，全校師生已採檢738人，結果全為陰性，。

此外，確診國中生的同班師生、足球隊友目前皆在防疫旅館隔離中，台北市衛生局將持續追蹤結果。根據衛生局，台北市學校因本次疫情影響12間學校與幼兒園，有405人居家隔離、1,536人停課。

衛生局也提醒，社區仍有零星不明感染案例，呼籲民眾落實「生病不上班、不上課」，如身體不適應儘速就醫。校園也應主動積極配合各項防疫規範，共同維護校園安全，守護師生健康，如有防疫相關問題，可撥打疾病管制署1922或臺北市衛生局防疫專線2375-3782洽詢。
松山區
疫情
確診
台北市

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