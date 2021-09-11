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【強颱璨樹陸警】 東台灣嚴防強風豪雨　綠島蘭嶼11日停班停課、台東下午停班課

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/11 10:17
（中央氣象局提供）

（中央氣象局提供）

（台灣英文新聞／施家恩　台北綜合報導）中央氣象今（11）日表示，第14號颱風「璨樹」中心過去3小時強度略為減弱，目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向北移動，其暴風圈已進入巴士海峽及臺灣東南部近海，對花蓮、臺東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、南投及雲林以南地區將構成威脅。

目前颱風七級暴風半徑為 200 公里，十級暴風半徑 70 公里；近中心最大風速每秒 51 公尺，相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，相當於 17 級風以上，強度已略為減弱。目前颱風以每小時13轉20公里速度，向北進行，預料暴風圈今開始影響南台灣，明（12）日上午暴風中心從宜花外海通過。

中央氣象局昨傍晚發佈局佈地區陸上颱風警報，警戒區域包括花蓮、臺東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、屏東、高雄、臺南、嘉義、雲林、南投應嚴加戒備並防強風豪雨。

根據行政院人事行政總處資訊，因應強颱來襲，綠島蘭嶼11日停班停課、台東則是下午停班停課。其餘列警戒區（雲林、南投、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮）則是正常上班上課。

縣市名稱 是否停止上班上課情形
基隆市 尚未列入警戒區。
臺北市 尚未列入警戒區。
新北市 尚未列入警戒區。
桃園市 尚未列入警戒區。
新竹市 尚未列入警戒區。
新竹縣 尚未列入警戒區。
苗栗縣 尚未列入警戒區。
臺中市 尚未列入警戒區。
彰化縣 尚未列入警戒區。
雲林縣 今天照常上班、照常上課。
南投縣 今天照常上班、照常上課。
嘉義市 今天照常上班、照常上課。
嘉義縣 今天照常上班、照常上課。
臺南市 今天照常上班、照常上課。
高雄市 今天照常上班、照常上課。
屏東縣 今天照常上班、照常上課。
宜蘭縣 尚未列入警戒區。
花蓮縣 今天照常上班、照常上課。
臺東縣 今天下午停止上班、停止上課。
綠島鄉:今天停止上班、停止上課。
蘭嶼鄉:今天停止上班、停止上課。
澎湖縣 尚未列入警戒區。
連江縣 尚未列入警戒區。
金門縣 尚未列入警戒區。
颱風
璨樹
陸警

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