【強颱璨樹陸警】 東台灣嚴防強風豪雨　綠島蘭嶼11日停班停課、台東下午停班課

（台灣英文新聞／施家恩 台北綜合報導）中央氣象今（11）日表示，第14號颱風「璨樹」中心過去3小時強度略為減弱，目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向北移動，其暴風圈已進入巴士海峽及臺灣東南部近海，對花蓮、臺東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、南投及雲林以南地區將構成威脅。

目前颱風七級暴風半徑為 200 公里，十級暴風半徑 70 公里；近中心最大風速每秒 51 公尺，相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，相當於 17 級風以上，強度已略為減弱。目前颱風以每小時13轉20公里速度，向北進行，預料暴風圈今開始影響南台灣，明（12）日上午暴風中心從宜花外海通過。

中央氣象局昨傍晚發佈局佈地區陸上颱風警報，警戒區域包括花蓮、臺東(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、屏東、高雄、臺南、嘉義、雲林、南投應嚴加戒備並防強風豪雨。

根據行政院人事行政總處資訊，因應強颱來襲，綠島蘭嶼11日停班停課、台東則是下午停班停課。其餘列警戒區（雲林、南投、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮）則是正常上班上課。