台北雙年展移師法國龐畢度登場　台灣藝術家委託創作延續力量

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)北美館旗艦展台北雙年展將於11月法國龐畢度中心登場,台灣7位藝術家將參展。

台北市立美術館(北美館)主辦的台北雙年展(北雙)已於今年3月閉幕,吸引將近15萬名 訪客,11月將移師至法國龐畢度中心梅茲分館展出,今日舉行宣告記者會,北美館館長 王俊傑、 台北市政府蔡炳坤副市長、駐法國代表處台灣文化中心胡晴舫主任、參展藝術家代表張永達等皆出席。

第12屆台北雙年展「你我不住在同一星球上」(You and I Don’t Live on the Same Planet)由法國哲學家布魯諾.拉圖(Bruno Latour)與法國獨立策展人馬汀.圭納(Martin Guinard)所策劃,共展出78位藝術家創作,將展覽場域摹擬為「星象廳」,以不同特 性的星球象徵人們對地球現況認知的分歧, 藉此對當前持續緊張的地緣政治局勢和日益嚴峻的生態危機提出詰問 。

北美館表示,龐畢度中心梅茲分館對於本屆展覽帶動的議題能量極為關注, 因此與策展人及北美館聯繫,討論展覽移地展出的可能性,經台灣文 化部及駐法國代表處臺灣文化中心的積極聯繫與全力支持, 各方共同攜手促成讓歐洲觀眾實體參與雙年展的機會, 將以符合其館所空間的規模重現。

此次因梅茲分館場地限制,兩位策展人討論後將展出21位藝術家作品,其中包含7位台灣藝術家張永達、陳瀅如、洪子健、黃海欣、 武玉玲(Aruwai Kaumakan)、蘇郁心、峨塞.達給伐歷得(Cemeles ai Takivalet),相較於北雙規模雖然較小,但部分展出的台灣藝術家將呈現長達一年的委託創作,帶來和當初北雙展不同的內容成為一種延續,將台灣議題注入國際大型展覽。

北美館館長 王俊傑表示,疫情導致許多國際展覽被取消,北雙雖然延後但依舊展出,加上法國策展人備受關注,他們跟法國各大館舍關係密切,北雙在今年移師法國將延續話題性,有人表示策展概念看不懂,但他們處理的問題是人類共同必須面對的問題,展覽探討的在地問題其實就是全球問題,只是從研究台灣的樣貌放大到全球生態。

王俊傑提到,北美館跟國際館舍合作已多年,採引進展覽或交換藝術家等模式,以前只是帶出去某幾位藝術家,以交流展的形式進行,但這次是這整個展覽輸出至國際一流博物館,也是接下館長後長期的佈局策略。

北美館以2018與2 020連續兩屆台北雙年展, 針對當代迫切且公眾關心的生態議題展開深度討論,2020台北雙年展以呼應當代 社會與環境情勢的議題策動, 召喚地方與全球關注普世問題並進而以行動力響應,現在讓我們一起來回顧北雙精彩作品吧!



預告



陳瀅如,《屠學錶》,2014,五張鉛炭素描(每幅 125×126 公分)、MBM 素描紙、無酸裱褙、事件 占星解讀與其他相關文件、HD 影片循環撥放(影 像來源:NASA),尺寸視空間而定。簡秀枝收藏。



張永達,《scape.unseen_model-T》,2020,黑鐵、 不鏽鋼、鋁、壓克力、玻璃、水、大理石岩心、大 理石塊、酚酞、稀鹽酸、馬達、微電腦控制器、電 腦、CMOS 攝影機,尺寸視空間而定。



武玉玲,《山林中的藤蔓》,2020,毛線、苧麻、 棉線、銅線、絲線、琉璃色珠,尺寸視空間而定。

以上圖像由藝術家及台北市立美術館提供。