台北雙年展移師法國龐畢度登場　台灣藝術家委託創作延續力量

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)北美館旗艦展台北雙年展將於11月法國龐畢度中心登場，台灣7位藝術家將參展。
台北市立美術館（北美館）主辦的台北雙年展（北雙）已於今年3月閉幕，吸引將近15萬名
第12屆台北雙年展「你我不住在同一星球上」（You and I Don’t Live on the Same Planet）由法國哲學家布魯諾．拉圖（Bruno Latour）與法國獨立策展人馬汀．圭納（Martin Guinard）所策劃，共展出78位藝術家創作，將展覽場域摹擬為「星象廳」，以不同特
北美館表示，龐畢度中心梅茲分館對於本屆展覽帶動的議題能量極為關注，
此次因梅茲分館場地限制，兩位策展人討論後將展出21位藝術家作品，其中包含7位台灣藝術家張永達、陳瀅如、洪子健、黃海欣、
北美館館長 王俊傑表示，疫情導致許多國際展覽被取消，北雙雖然延後但依舊展出，加上法國策展人備受關注，他們跟法國各大館舍關係密切，北雙在今年移師法國將延續話題性，有人表示策展概念看不懂，但他們處理的問題是人類共同必須面對的問題，展覽探討的在地問題其實就是全球問題，只是從研究台灣的樣貌放大到全球生態。
王俊傑提到，北美館跟國際館舍合作已多年，採引進展覽或交換藝術家等模式，以前只是帶出去某幾位藝術家，以交流展的形式進行，但這次是這整個展覽輸出至國際一流博物館，也是接下館長後長期的佈局策略。
北美館以2018與2
預告
陳瀅如，《屠學錶》，2014，五張鉛炭素描（每幅 125×126 公分）、MBM 素描紙、無酸裱褙、事件 占星解讀與其他相關文件、HD 影片循環撥放（影 像來源：NASA），尺寸視空間而定。簡秀枝收藏。
張永達，《scape.unseen_model-T》，2020，黑鐵、 不鏽鋼、鋁、壓克力、玻璃、水、大理石岩心、大 理石塊、酚酞、稀鹽酸、馬達、微電腦控制器、電 腦、CMOS 攝影機，尺寸視空間而定。
武玉玲，《山林中的藤蔓》，2020，毛線、苧麻、 棉線、銅線、絲線、琉璃色珠，尺寸視空間而定。
以上圖像由藝術家及台北市立美術館提供。