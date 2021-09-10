【強颱璨樹陸上警報】台灣氣象局籲嚴防強風豪雨　補班日停班停課縣市

中央氣象局10日發布強颱璨樹陸上警報。（圖/中央氣象局網頁cwb.gov.tw） 中央氣象局10日發布強颱璨樹陸上警報。（圖/中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)強颱璨樹來勢洶洶，中央氣象局於今(10)日下午5時30分發布陸上颱風警報，暴風圈將於明日籠罩全台。

氣象局已於今天清晨5時30分發布海上颱風警報後，下午5時30分發布陸上颱風警報，警戒範圍包括台東、恆春半島及屏東。

根據最新中央氣象局資料顯示，第14號颱風中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北轉北移動，其暴風圈正逐漸接近巴士海峽，對台東（含蘭嶼及綠島）、恆春半島及屏東構成威脅。

氣象局表示，強颱璨樹以每小時18轉13公里速度向西北轉北進行，近中心最大風速每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風。

氣象局示警，台東（含蘭嶼及綠島）、恆春半島及屏東應嚴加戒備並防強風豪雨；台灣海峽南部、台灣東南部海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。

受到颱風外圍環流沉降影響，氣象局提醒，明日台北、新北、桃園、新竹及金門地區高溫炎熱，局部地區有36度以上高溫生的機率。

氣象局資深預報員徐仲毅說明，明天暴風圈逐漸靠近後，預計週日籠罩全台，明、後兩天影響最明顯，13日颱風遠離後，影響逐漸變小；明日雨勢會集中東半側、恆春半島這塊，週日則全台雨勢都不穩定，各地都有可能出現陣雨或雷雨。

徐仲毅提及，中部以北及東北部地區可能有局部性豪雨，南部跟東南部山區也可能出現局部性大雨跟豪雨；北部跟東北部還有可能出現豪雨等級以上雨勢，明天跟週日影響最劇烈，請民眾嚴加戒備。

至於11日停班停課部分，尚未宣布的縣市包含新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣，其他縣市均為照常上班、照常上課。最新資訊請以行政院人事行政總處與各縣市政府公布為準。