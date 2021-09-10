Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【強颱璨樹陸上警報】台灣氣象局籲嚴防強風豪雨　補班日停班停課縣市

中央氣象局10日發布強颱璨樹陸上警報

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/10 19:21
中央氣象局10日發布強颱璨樹陸上警報。（圖/中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

中央氣象局10日發布強颱璨樹陸上警報。（圖/中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)強颱璨樹來勢洶洶，中央氣象局於今(10)日下午5時30分發布陸上颱風警報，暴風圈將於明日籠罩全台。

氣象局已於今天清晨5時30分發布海上颱風警報後，下午5時30分發布陸上颱風警報，警戒範圍包括台東、恆春半島及屏東。

根據最新中央氣象局資料顯示，第14號颱風中心目前在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北轉北移動，其暴風圈正逐漸接近巴士海峽，對台東（含蘭嶼及綠島）、恆春半島及屏東構成威脅。

氣象局表示，強颱璨樹以每小時18轉13公里速度向西北轉北進行，近中心最大風速每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風。

氣象局示警，台東（含蘭嶼及綠島）、恆春半島及屏東應嚴加戒備並防強風豪雨；台灣海峽南部、台灣東南部海面及巴士海峽航行作業船隻應嚴加戒備。

受到颱風外圍環流沉降影響，氣象局提醒，明日台北、新北、桃園、新竹及金門地區高溫炎熱，局部地區有36度以上高溫生的機率。

氣象局資深預報員徐仲毅說明，明天暴風圈逐漸靠近後，預計週日籠罩全台，明、後兩天影響最明顯，13日颱風遠離後，影響逐漸變小；明日雨勢會集中東半側、恆春半島這塊，週日則全台雨勢都不穩定，各地都有可能出現陣雨或雷雨。

徐仲毅提及，中部以北及東北部地區可能有局部性豪雨，南部跟東南部山區也可能出現局部性大雨跟豪雨；北部跟東北部還有可能出現豪雨等級以上雨勢，明天跟週日影響最劇烈，請民眾嚴加戒備。

至於11日停班停課部分，尚未宣布的縣市包含新竹縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣，其他縣市均為照常上班、照常上課。最新資訊請以行政院人事行政總處與各縣市政府公布為準。
強颱
璨樹

相關新聞

台灣將受璨樹颱風影響 林務局啟動預警性休園機制
台灣將受璨樹颱風影響 林務局啟動預警性休園機制
2021/09/10 10:22
強烈颱風「璨樹」恐提早北轉登陸　預計週末最接近台灣
強烈颱風「璨樹」恐提早北轉登陸　預計週末最接近台灣
2021/09/09 10:31
中颱璨樹最快9/9發海警　鄭明典：增強速度驚人
中颱璨樹最快9/9發海警　鄭明典：增強速度驚人
2021/09/08 11:24
【更新】大眼颱「舒力基」影響•長浪不容小覷 吳德榮：颱風23日起力道漸弱
【更新】大眼颱「舒力基」影響•長浪不容小覷 吳德榮：颱風23日起力道漸弱
2021/04/20 09:58
颱風哈吉貝重創日本 　14條河川氾濫 至少10死
颱風哈吉貝重創日本 　14條河川氾濫 至少10死
2019/10/13 11:45

更新時間 : 2021-09-10 19:37 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
最新【Delta病毒入侵社區】台灣雙北地區強化警戒防止擴散•新北市16校、台北市7校或幼兒園預防性停課 影響逾8千人
最新【Delta病毒入侵社區】台灣雙北地區強化警戒防止擴散•新北市16校、台北市7校或幼兒園預防性停課 影響逾8千人
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北幼兒園群聚為Delta變異株！台灣9/8增7例本土新冠肺炎　皆在新北市
新北幼兒園群聚為Delta變異株！台灣9/8增7例本土新冠肺炎　皆在新北市
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【佛系防疫破功？】誇海口與病毒共存 新加坡被 Delta 殺個措手不及
【佛系防疫破功？】誇海口與病毒共存 新加坡被 Delta 殺個措手不及
Delta入侵新北！板橋幼兒園群聚共23人確診　源頭疑為埃及爸爸？
Delta入侵新北！板橋幼兒園群聚共23人確診　源頭疑為埃及爸爸？
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市板橋幼兒園群聚擴大！9/6增9人確診　案16129足跡曝光
新北市板橋幼兒園群聚擴大！9/6增9人確診　案16129足跡曝光
美國研究：接種流感疫苗可降低24%染新冠機率　
美國研究：接種流感疫苗可降低24%染新冠機率　