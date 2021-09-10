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臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.24% 上市股票總市值達53.67兆元

By 台灣英文新聞
2021/09/10 17:48
臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為0.24% 上市股票總市值達53.67兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年9月10日發行量加權股價指數收盤為17,474.57點，較上週(110年9月3日)的17,516.92點下跌42.35點，跌幅約為0.24%，台灣50指數收盤為13,997.54點，較上週的13,998.19點下跌0.65點，跌幅約為0.00%，寶島股價指數收盤為19,911.65點，較上週的19,969.87點下跌58.22點，跌幅約為0.29%。產業別指數方面，漲幅以貿易百貨類指數上漲6.53%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌5.44%為最大，未含金融類指數下跌44.27點，跌幅約為0.29%，未含電子類指數上漲93.52點，漲幅約為0.48%，未含金融電子類指數上漲102.86點，漲幅約為0.61%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆5,585.00億元，全體上市股票成交金額為1兆5,087.61億元，股票成交量週轉率為2.76%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類6,254.43億元，占全體上市股票交易金額41.45%

第二名，航運類3,487.06億元，占全體上市股票交易金額23.11%

第三名，電子零組件類1,157.44億元，占全體上市股票交易金額7.67%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類10.53%

第二名，半導體類7.59%

第三名，光電類6.16%

累計今年年初開盤迄今共168個交易日，集中市場總成交金額為71兆7,934.92億元，市場日平均成交金額為4,273.42億元，股票成交量週轉率為158.14%，股票日平均成交量週轉率為0.94%。

2021年9月10日全體上市公司市場總值為新台幣53兆6,720.20億元，較上週(2021年9月3日)市值53兆7,401.79億元減少681.59億元，減幅約為0.13﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)

更新時間 : 2021-09-10 18:02 GMT+08:00

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