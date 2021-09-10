「全球最疲憊國家」排行 第一名是東南亞這國

英國寢具公司Sleepseeker所調查「全球最疲憊國家」為新加坡。（圖/Unsplash） 英國寢具公司Sleepseeker所調查「全球最疲憊國家」為新加坡。（圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）英國一家寢具公司調查「全球最疲憊國家」，發現新加坡人的疲憊指數最高，另外在「全球工時最長」以及「全球上網時間最長」的排名中，新加坡也分別位居第二及第三名。

英國寢具公司Sleepseeker蒐集各國人民的睡眠時間、工作時間、螢幕使用時間，以及查詢「睡眠」等詞次數等數據，綜合計算出「疲憊指數」排名，其中新加坡位居第一，其次是墨西哥、巴西、美國和日本。

另外在該公司的「全球工時最長」調查中，第一名的墨西哥平均每人一年工作2,255個小時，第二名的新加坡則為2,238小時，第三名的中國約2,174小時。以週休二日、不含特殊節日來計算，人們一年平均需工作240天，因此，墨西哥人、新加坡人及中國人一天都需工作逾9個小時，若將其他節日休假計算進去，一天的工時恐更長。

在「全球上網時間最長」的排行中，巴西人在每天24小時之中，平均上網9小時29分鐘，排名第一，其次是墨西哥人，一天使用8小時又1分鐘，第三名則是新加坡人，每天使用7小時2分鐘。

在每年工時部分，Sleepseeker排列出的15個名次中，排名最低的國家為德國，平均一年僅需工作1,354小時。雖然該排名中沒有列入台灣，不過根據台灣勞動部去年的數據，台灣去年就業者平均每年工時為2028小時，在主要國家中排名第4，在主要亞洲國家中則排名第2，僅次於新加坡。

「全球最疲憊國家」排行榜。（圖/Sleepseeker）

「全球工時最長」排行榜。（圖/Sleepseeker）

「全球上網時間最長」排行榜。（圖/Sleepseeker）