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2021全國古蹟日「新北奇蹟‧科技走讀」 首創3D環景虛擬實境小旅行 邀民眾一起穿越古今

By 台灣英文新聞
2021/09/10 17:07
照片來源：新北市文化局提供

照片來源：新北市文化局提供

臺灣每年9月第3個周末為全國古蹟日，藉由開放參觀古蹟與各式體驗活動，來推廣地方文化資產，增進文化傳承與保護理念，強化文化資產守護行動力。新北市文化局今年以「新北奇蹟‧科技走讀」為主軸，響應規劃各式線上體驗活動，共有「綜覽新北」、「微觀新北」、「藝探新北」、「奇趣新北」等4大主題，活動官網於9月11日正式online上線。

新北市文化局龔雅雯局長表示，往年古蹟日多著重實體導覽活動，今年嘗試以數位地圖搭配3D環景方式進行深度文資紀實，全新規劃新北6條虛擬實境小旅行路線，精選代表景點搭配文字解說及影音資源，平時交通不易抵達的景點，民眾宅家也能身歷其境。另外，為因應疫情，9月11、12日同步推出臉書有獎徵答活動，6條路線設計6道題目，只要至活動官網截圖任一路線360度全景影像中的答案，上傳至文化局臉書活動貼文，就有機會得到古蹟日限定小贈品。

新北市熱門景點板橋林家花園，雖配合防疫政策自9月9日起至9月15日止暫停開放，但藉由歷時一年的數位復刻3D點雲建模影片可虛擬實境遊園，無須入園也能在線鑑賞來青閣、觀稼樓、定靜堂、方鑑齋、汲古書屋等建築細節，也可以透過《古城走走－線上走讀》主題網站獲得3條走讀板橋路徑情報，動手玩小遊戲還能參加臉書抽獎。

「馬崗石砌屋建築在地記憶展覽－石至今日」則聚焦馬崗漁村，集結VR環景、空拍集錦、聲景創作計畫，建構海女與石砌屋文化的在地人文記憶，9月11日於線上展出，9月17日將於國立臺灣藝術大學教學發展中心Youtube直播聲景計畫創作理念，線上互動有機會抽中3D虛擬實境眼鏡。

為因應疫情，實體導覽活動將視情況延後或取消辦理，請大家共體時艱，避免群聚並落實自我健康監測，相關活動資訊可至古蹟日官網(https://ntpc.lihow.tw/)或文化局官網(https://www.culture.ntpc.gov.tw/)查詢。

更新時間 : 2021-09-10 18:02 GMT+08:00

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