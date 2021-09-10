2021全國古蹟日「新北奇蹟‧科技走讀」 首創3D環景虛擬實境小旅行 邀民眾一起穿越古今

臺灣每年9月第3個周末為全國古蹟日， 藉由開放參觀古蹟與各式體驗活動，來推廣地方文化資產， 增進文化傳承與保護理念，強化文化資產守護行動力。 新北市文化局今年以「新北奇蹟‧科技走讀」為主軸， 響應規劃各式線上體驗活動，共有「綜覽新北」、「微觀新北」、「 藝探新北」、「奇趣新北」等4大主題，活動官網於9月11日正式 online上線。

新北市文化局龔雅雯局長表示，往年古蹟日多著重實體導覽活動，今 年嘗試以數位地圖搭配3D環景方式進行深度文資紀實， 全新規劃新北6條虛擬實境小旅行路線， 精選代表景點搭配文字解說及影音資源，平時交通不易抵達的景點， 民眾宅家也能身歷其境。另外，為因應疫情，9月11、12日同步 推出臉書有獎徵答活動，6條路線設計6道題目， 只要至活動官網截圖任一路線360度全景影像中的答案， 上傳至文化局臉書活動貼文，就有機會得到古蹟日限定小贈品。

新北市熱門景點板橋林家花園，雖配合防疫政策自9月9日起至9月 15日止暫停開放，但藉由歷時一年的數位復刻3D點雲建模影片可 虛擬實境遊園，無須入園也能在線鑑賞來青閣、觀稼樓、定靜堂、 方鑑齋、汲古書屋等建築細節，也可以透過《古城走走－線上走讀》 主題網站獲得3條走讀板橋路徑情報， 動手玩小遊戲還能參加臉書抽獎。

「馬崗石砌屋建築在地記憶展覽－石至今日」則聚焦馬崗漁村，集結 VR環景、空拍集錦、聲景創作計畫， 建構海女與石砌屋文化的在地人文記憶，9月11日於線上展出，9 月17日將於國立臺灣藝術大學教學發展中心Youtube直播聲 景計畫創作理念，線上互動有機會抽中3D虛擬實境眼鏡。

為因應疫情，實體導覽活動將視情況延後或取消辦理， 請大家共體時艱，避免群聚並落實自我健康監測，相關活動資訊可至 古蹟日官網(https://ntpc.lihow.tw/)或 文化局官網(https://www.culture. ntpc.gov.tw/)查詢。