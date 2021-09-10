寶齡富錦生技公司捐贈2,000快篩試劑 強化新北校園防疫量能

COVID-19疫情持續影響， 寶齡富錦生技股份有限公司今(10)日捐贈市值約50萬元居家版 快篩試劑共2,000劑，挹注新北市校園防疫量能， 給予師生更安全的學習環境，由教育局長張明文代表受贈。

教育局表示，新北市強調快速匡列、隔離及採檢， 依據教育部指引對於具有COVID-19可能感染風險者包含居家 隔離、居家檢疫、加強自主健康管理人員、 自主健康管理人員等禁止進入學校，有效阻斷校園傳播鏈。 而本次寶齡富錦透過好日子愛心大平台捐贈快篩試劑， 正是符應新北市鼓勵自主快篩，增加社區防疫量能， 是完善防疫政策關鍵的環節，對此由衷感謝愛心企業一同守護師生。

寶齡富錦生技公司合約業務部江政儒專案經理表示，COVID- 19疫情引起社會高度關注，目前各級學校已恢復實體上課， 近日本土疫情再起讓親師生心情不安，但學習是不容間斷， 師長更直接與學生有長時間接觸，健康狀況更顯重要， 因此捐贈快篩試劑幫助學校。寶齡富錦善盡企業社會責任，落實「 取之於社會，用之於社會」，更期待能拋磚引玉， 鼓勵其他企業齊心同行，共同為台灣防疫、為教育貢獻己力。

教育局強調，快篩是第一線防疫把關，守護防疫陣線，開學前已採購 5萬4,000個快篩試劑， 本次獲得捐贈物資後即刻依各校班級數規模進行配發， 儘速送達各校，充實校園防疫量能。後埔國小謝治平校長表示， 依據中央政策首次進入校園服務前應提供3日內抗原快篩或PCR檢 測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或 PCR 檢驗， 因此便利的快篩試劑在短時間內即可目視判讀檢測結果， 毋需儀器偵測，對老師使用上很方便， 且試劑在防疫用品中屬於單價較高耗材， 額外捐助對學校防疫工作助益很多。

教育局長張明文表示， 目前新北市高中以下學校教職員工疫苗施打率達97%， 開學前更挹注9,500萬元相關防疫物資經費， 讓各校採購如紅外線熱像儀、耳溫槍、消毒水、口罩、午餐隔板等， 提供讓家長放心、學童安心學習的校園環境。