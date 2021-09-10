新北首次推動雙語教育獎勵計畫 百萬獎金激勵教師

新北市以2030新北雙語城為願景， 積極推動雙語教育，110學年度起首次推動「110-112學年 度公立國民小學推動雙語教育獎勵計畫」，包含「金英學校獎」、「 績優學校獎」、「金英教師獎」、「雙語推手獎」、「 雙語教學個人獎勵金」、「教材研發補助金」及「出國考察補助金」 等7大獎項，每年獎勵總金額高達百萬元以上，期待透過獎勵機制， 吸引更多教師加入雙語教學的行列， 為學童創造更全面的雙語學習環境。

教育局長張明文表示，雙語教育是新北市的重點教育政策， 而成功的關鍵就是第一線學校及教師的務實推動。 為鼓勵學校推動雙語教育並提升教師的尊榮感，教育局系統性除了規 劃「雙語實驗課程領航計畫」及「雙語學分班」等方案，也特別推出 本獎勵計畫，期待透過多元方式獎勵教師的用心， 為教師們加油打氣。

本獎勵計畫共有七大獎項，其中針對為本市雙語實驗課程學校設立「 金英學校獎」，其他推動雙語教育具成效之學校則可參加「 績優學校獎」；教師個人部分， 從事非英語領域之雙語教學教師有機會角逐「金英教師獎」， 成為雙語教學的典範教師；此外， 針對發展出雙語課程模組之教師則設置「雙語推手獎」， 鼓勵教師能夠將雙語教學的有效策略推廣至他校；除上述獎項， 為鼓勵每年持續為雙語教育付出之教師， 每年將發放雙語教學個人獎勵金，補助教師教材開發所需， 並持續發展雙語模組。

本獎勵計畫整合了學校校長、教師及學者專家之意見， 其中國立臺北大學劉慶剛榮譽教授表示，新北市CLIL(Cont ent and Language Integrated Learning) 學科內容融入英語學習模式雙語計畫， 最大的成效就是吸引了更多願意參與的學校及老師，大家一起克服種 種困難，終於站穩未來發展的立足點。 新北市英語教育資源中心李美江主任表示， 獎勵計畫搭配雙語學分班的師資培訓、課程模組的研發推廣， 以及雙語實驗學校的先導奠基，往本市2030校校有雙語的目標更 往前邁進一大步！

教育局表示，新北市以「跨域整合」、「生活連結」及「環境營造」 為三大主軸，輔以「學習生活化」、「教學科技化」、「 在地特色化」、「模式多元化」及「師資專業化」五大策略，從師資 及課程不斷擴增雙語教育能量，目前也透過「正式教師甄選」、「 開辦雙語學分班」、「培育雙語公費生」三大管道， 積極充實雙語師資，5年內預計增加200名以上的本國雙語師資， 未來期待透過完善的獎勵及表揚機制，鼓勵新北市的教師共同投入雙 語教學的行列，提升本國籍雙語師資的質與量，以期達到「 校校有雙語」的目標。

照片由新北市教育局提供

照片由新北市教育局提供