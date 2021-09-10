新北首次推動雙語教育獎勵計畫 百萬獎金激勵教師

新北市以2030新北雙語城為願景，積極推動雙語教育，110學年度起首次推動「110-112學年度公立國民小學推動雙語教育獎勵計畫」，包含「金英學校獎」、「績優學校獎」、「金英教師獎」、「雙語推手獎」、「雙語教學個人獎勵金」、「教材研發補助金」及「出國考察補助金」等7大獎項，每年獎勵總金額高達百萬元以上，期待透過獎勵機制，吸引更多教師加入雙語教學的行列，為學童創造更全面的雙語學習環境。
教育局長張明文表示，雙語教育是新北市的重點教育政策，而成功的關鍵就是第一線學校及教師的務實推動。為鼓勵學校推動雙語教育並提升教師的尊榮感，教育局系統性除了規劃「雙語實驗課程領航計畫」及「雙語學分班」等方案，也特別推出本獎勵計畫，期待透過多元方式獎勵教師的用心，為教師們加油打氣。
本獎勵計畫共有七大獎項，其中針對為本市雙語實驗課程學校設立「金英學校獎」，其他推動雙語教育具成效之學校則可參加「績優學校獎」；教師個人部分，從事非英語領域之雙語教學教師有機會角逐「金英教師獎」，成為雙語教學的典範教師；此外，針對發展出雙語課程模組之教師則設置「雙語推手獎」，鼓勵教師能夠將雙語教學的有效策略推廣至他校；除上述獎項，為鼓勵每年持續為雙語教育付出之教師，每年將發放雙語教學個人獎勵金，補助教師教材開發所需，並持續發展雙語模組。
本獎勵計畫整合了學校校長、教師及學者專家之意見，其中國立臺北大學劉慶剛榮譽教授表示，新北市CLIL(Content and Language Integrated Learning) 學科內容融入英語學習模式雙語計畫，最大的成效就是吸引了更多願意參與的學校及老師，大家一起克服種種困難，終於站穩未來發展的立足點。新北市英語教育資源中心李美江主任表示，獎勵計畫搭配雙語學分班的師資培訓、課程模組的研發推廣，以及雙語實驗學校的先導奠基，往本市2030校校有雙語的目標更往前邁進一大步！
教育局表示，新北市以「跨域整合」、「生活連結」及「環境營造」為三大主軸，輔以「學習生活化」、「教學科技化」、「在地特色化」、「模式多元化」及「師資專業化」五大策略，從師資及課程不斷擴增雙語教育能量，目前也透過「正式教師甄選」、「開辦雙語學分班」、「培育雙語公費生」三大管道，積極充實雙語師資，5年內預計增加200名以上的本國雙語師資，未來期待透過完善的獎勵及表揚機制，鼓勵新北市的教師共同投入雙語教學的行列，提升本國籍雙語師資的質與量，以期達到「校校有雙語」的目標。
照片由新北市教育局提供
照片由新北市教育局提供