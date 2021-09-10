秋風起螃蟹肥 富基魚市萬里蟹現撈登場

新北市石門區是萬里蟹的著名故鄉， 吸引漁民在此落腳形成漁村聚落。其中出生捕魚世家的簡佳盛漁民， 家裡從爺爺開始便在富基漁港從事捕魚及萬里蟹， 自小協助父親出海漁作，長大後外出闖蕩嘗試不同的工作， 後因父親年紀漸大，身為家中獨子，便決定返家幫忙互相照應。簡佳 盛表示， 從事捕魚與其他行業明顯不同的地方就是沒有固定上下班時間， 隨著潮水與漁訊奔走，家中所有的2條漁船， 正是於西北漁場捕捉萬里蟹為主。這裡捕抓萬里蟹係以施放「蟹籠」 來誘捕螃蟹， 是強調不破壞海底地形及回收效率較高的省力友善漁法， 在收獲時還會篩選掉不合管制規定抱卵母蟹跟較小隻的幼蟹， 為維護海蟹生態盡一分心意。簡佳盛進一步表示， 西北漁場是萬里蟹的重要漁場，長期以來也十分感謝海巡單位的積極 巡護，隨著時序進入秋季，在即將西北漁場大海深處， 萬里蟹經過一年的增肥成長，跟隨潮水從北方南下準備交配產卵， 此時的萬里蟹黃肥膏白肉質飽滿豐腴。自9月起， 萬里蟹中的三點蟹、花蟹捕獲量逐漸增加，10月另有石蟳加入戰局 ，都是許多饕客大啖海鮮的首選。

位於石門區的富基漁港正是萬里蟹最重要產地之一， 擁有墨西哥帽的建物外型，在寬敞舒適的水攤區也販售各式直送漁港 的生猛海產及尚青的萬里蟹。因應萬里蟹季，魚市內兄弟海產、 味味海鮮餐廳、姊妹海景餐廳、 張專業生魚片等餐廳都也配合防疫新生活加強宅配服務，隆重推出2 組價格均為2680元之萬里蟹超值宅配(外帶)組合：其中「 華麗優雅海鮮組」，含萬里蟹、黑格魚、蝦子、蛤蜊、魚蛋條、 蚵仔包、吻仔魚；「挖挖啃啃海鮮組」部分，則含萬里蟹、黑格魚、 蝦子、蛤蜊、九孔、鳳螺，內容超值豐富，絕對讓饕客們大快朵頤， 民眾可至臉書搜尋「富基漁港 魚產品銷售中心」查詢購買， 讓民眾宅在家也可品嘗到各式鮮美海鮮！另外， 搭配青春山海線特色店家消費抽大獎活動，民眾只要於110年9月 3日至12月31日活動期間消費滿200元上網登錄發票或收據， 即可參加抽獎，更有機會獲得PS5等大獎及7-11商品卡200 元等多樣豐富禮品。

新北市漁業處表示，目前仍請民眾配合魚市防疫工作， 入場一律進行簡訊實聯制、戴口罩及量體溫， 魚市也導入行動支付服務，目前38家水攤全數已加入台灣pay方 便民眾消費時使用，漁業處也將持續督導魚市環境每日消毒、 工作人員每日自我健康檢測。 歡迎民眾前來富基魚市選購活海鮮美食。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供