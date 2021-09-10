柚子全身都是寶 新北冠軍柚出爐

新北市農會於今(10)日舉辦新北市110年度文旦 柚評鑑比賽，由八里黃志暐拿下冠軍及甜柚王兩項殊榮， 其甜柚王甜度高達12.2度。今年新北市文旦柚生長狀況良好， 陽光充足，果肉富彈性，柚香濃郁。現在正值文旦柚產季， 趕快把新北市最優質、安心及美味的文旦柚帶回家。 除了香甜多汁的果肉外，柚子皮也有多種功能，可製成柚皮精油、 清潔劑、洗手乳等防疫小物。

今年特等獎由八里黃志暐農友拿下，黃志暐表示，很意外自己能在高 手中脫穎而出，知道獲勝的那一剎那，覺得辛苦有了回報。 今年除了因疫情遇到人手不足的問題， 前期的乾旱對文旦柚品質沒有影響加上後期沒有受到颱風的影響， 今年整體來說生長期氣候平順，日曬充足，使得甜度更高。 文旦柚除了有套袋保護，減少病蟲害傷，平日會定期巡視管理果園， 剪除多餘的枝條，因此果品外表完整、顏色漂亮。 氣候條件佳及努力精進管理技術，才能種出冠軍柚。

市農會理事長林讚枝表示，每年定期舉辦文旦柚評鑑比賽， 讓新北市農友相互切磋， 藉此督促農友在生產以及果園管理技術方面更加精進， 也是為了能提供消費者品質更優良的文旦柚。 今年由於生長期陽光充足，新北文旦柚品質和甜度更勝以往， 加上柚子熟度剛好趕上中秋節，是最佳賞味時期，送禮自用兩相宜， 大家要把握訂購機會。

除了香甜多汁的果肉外，柚子皮有多種功能， 記得在品嚐完美味多汁的柚子後，不要立即將柚子皮丟棄。 柚子皮除了能去除異味及防蟲， 還可讓料理更加爽口或是製作成零食，例如糖漬柚皮。 而現在流行在家進行DIY體驗，可將洗淨過後的柚子皮浸入95% 的酒精，萃取成柚皮精油。將柚皮精油加入蒸餾水及椰子油起泡劑， 並加少量甘油減少對皮膚的刺激性，可製成用來洗碗、 洗衣的柚皮清潔劑，有去汙功能又帶有淡淡柚香味，環保又省錢。 另外精油加入椰子油起泡劑還可以製成柚子洗手乳， 防疫期間須多洗手，使用柚子洗手乳溫和又具清潔功能。

新北市農業局表示，板橋農會前廣場的展售會將於12號(日)結束 ，只剩兩天就要結束了，於展售會現場消費滿千送文旦柚5斤禮盒一 箱及防疫小禮物(總價值300元)，請大家趕緊把握機會。無法親 臨現場的民眾也可以在電商平台「小農電舖直銷站」 購買到最優質的新北文旦柚!文旦柚產期將在中秋節前結束， 錯過就要再等一年，別再猶豫，享受完甜美多汁的文旦柚， 可以在家動手試做防疫小物，好玩又實用。 購買文旦柚請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購(h ttps://www.gotobali.com.tw/)， 詳細展售會活動資訊可至八里區農會臉書查詢。

照片來源：新北市政府農業局提供