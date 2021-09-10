柚子全身都是寶 新北冠軍柚出爐

照片來源：新北市政府農業局提供
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新北市農會於今(10)日舉辦新北市110年度文旦柚評鑑比賽，由八里黃志暐拿下冠軍及甜柚王兩項殊榮，其甜柚王甜度高達12.2度。今年新北市文旦柚生長狀況良好，陽光充足，果肉富彈性，柚香濃郁。現在正值文旦柚產季，趕快把新北市最優質、安心及美味的文旦柚帶回家。除了香甜多汁的果肉外，柚子皮也有多種功能，可製成柚皮精油、清潔劑、洗手乳等防疫小物。
今年特等獎由八里黃志暐農友拿下，黃志暐表示，很意外自己能在高手中脫穎而出，知道獲勝的那一剎那，覺得辛苦有了回報。今年除了因疫情遇到人手不足的問題，前期的乾旱對文旦柚品質沒有影響加上後期沒有受到颱風的影響，今年整體來說生長期氣候平順，日曬充足，使得甜度更高。文旦柚除了有套袋保護，減少病蟲害傷，平日會定期巡視管理果園，剪除多餘的枝條，因此果品外表完整、顏色漂亮。氣候條件佳及努力精進管理技術，才能種出冠軍柚。
市農會理事長林讚枝表示，每年定期舉辦文旦柚評鑑比賽，讓新北市農友相互切磋，藉此督促農友在生產以及果園管理技術方面更加精進，也是為了能提供消費者品質更優良的文旦柚。今年由於生長期陽光充足，新北文旦柚品質和甜度更勝以往，加上柚子熟度剛好趕上中秋節，是最佳賞味時期，送禮自用兩相宜，大家要把握訂購機會。
除了香甜多汁的果肉外，柚子皮有多種功能，記得在品嚐完美味多汁的柚子後，不要立即將柚子皮丟棄。柚子皮除了能去除異味及防蟲，還可讓料理更加爽口或是製作成零食，例如糖漬柚皮。而現在流行在家進行DIY體驗，可將洗淨過後的柚子皮浸入95%的酒精，萃取成柚皮精油。將柚皮精油加入蒸餾水及椰子油起泡劑，並加少量甘油減少對皮膚的刺激性，可製成用來洗碗、洗衣的柚皮清潔劑，有去汙功能又帶有淡淡柚香味，環保又省錢。另外精油加入椰子油起泡劑還可以製成柚子洗手乳，防疫期間須多洗手，使用柚子洗手乳溫和又具清潔功能。
新北市農業局表示，板橋農會前廣場的展售會將於12號(日)結束，只剩兩天就要結束了，於展售會現場消費滿千送文旦柚5斤禮盒一箱及防疫小禮物(總價值300元)，請大家趕緊把握機會。無法親臨現場的民眾也可以在電商平台「小農電舖直銷站」購買到最優質的新北文旦柚!文旦柚產期將在中秋節前結束，錯過就要再等一年，別再猶豫，享受完甜美多汁的文旦柚，可以在家動手試做防疫小物，好玩又實用。購買文旦柚請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購(https://www.gotobali.com.tw/)，詳細展售會活動資訊可至八里區農會臉書查詢。
照片來源：新北市政府農業局提供