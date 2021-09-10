Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

協助9個友邦國家提升抗疫能量 長庚醫院與國合會攜手分享台灣檢驗經驗

By 台灣英文新聞
2021/09/10 16:56
照片由長庚醫院提供

照片由長庚醫院提供 

林口長庚醫院病毒核心檢驗團隊攜手國家合作發展基金會，於9月8日上午舉辦跨國醫學生物技術課程，為期3天共6小時的線上課程及課後Q&A交流，與友邦分享林口長庚醫院的病毒檢驗技術及防疫相關經驗。國合會國際教育訓練處蔡祥吾處長於開幕式致詞，肯定長庚醫院全程參與COVID-19抗疫作戰的堅強實力，且希望分享全台最大醫學中心的珍貴防疫經驗，提升友邦國 家的抗疫能量。

長庚醫院邱政洵副院長於致詞時指出，病毒檢驗是世界各國抗疫戰略的首要能量，對於政府滾動式防疫措施的調整、醫療院所收治病患及後續治療追蹤等，都扮演著舉足輕重的角色。

秉持著「TAIWAN IS HELPING！」的精神，林口長庚醫院與國家合作發展基金會共同舉辦跨醫學生物技術課程，媒合拉丁美洲及加勒比海地區共9個友邦國家(聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福、巴拉圭、貝里斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、海地、瓜地馬拉)，盼能將林口長庚醫院的抗疫經驗，分享給台灣的國際朋友。

本次課程內容深入淺出，以可實際運用於臨床實驗室為目標，設計出一系列學習單元，包含新冠肺炎檢體檢驗方法介紹與比較、防疫檢體的採集與傳送、抗原快篩的檢驗程序及示範、核酸檢驗原理及檢驗平台介紹、實驗室安全規範與風險管理、病毒培養技術、抗體檢驗平台，以及BLS-3等級生物安全防護、實驗室意外事件處理、感染性生物廢棄物之處理等。課程內容以口述簡報及實務操作短片方式呈現，視覺化的分享內容能加深學習印象，並同時配有英語及西班牙語口譯授課，讓問題討論無國界、經驗分享零距離。

COVID-19疫情蔓延全球，憑藉2003年對抗SARS的經驗，林口長庚醫院在疫情爆發初期，接受疾管署授權，成為首批SARS-CoV-2病毒檢測合約實驗室，藉由多年累積的病毒檢驗實力及抗疫經驗，與國際接軌快速建置SARS-CoV-2病毒檢測平台，提供防疫及疫調人員精準且快速的檢測報告，成為守護國家大門─桃園國際機場的第一線檢疫單位。

在院方全力支持下，由病毒檢驗抗疫指揮官黃瓊瑰博士，帶領36人核心團隊，提供24不間斷的高品質檢驗報告，持續超前部屬高通量自動化核酸檢驗平台，達到5800件全台最大日量能，並配合臨床緊急醫療狀況，引進快速核酸檢測系統，在20分鐘內完成檢測。未來長庚團隊將持續精進，為疫情卯足全力，堅持走在台灣抗疫的最前線。

更新時間 : 2021-09-10 18:02 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
最新【Delta病毒入侵社區】台灣雙北地區強化警戒防止擴散•新北市16校、台北市7校或幼兒園預防性停課 影響逾8千人
最新【Delta病毒入侵社區】台灣雙北地區強化警戒防止擴散•新北市16校、台北市7校或幼兒園預防性停課 影響逾8千人
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北幼兒園群聚為Delta變異株！台灣9/8增7例本土新冠肺炎　皆在新北市
新北幼兒園群聚為Delta變異株！台灣9/8增7例本土新冠肺炎　皆在新北市
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【佛系防疫破功？】誇海口與病毒共存 新加坡被 Delta 殺個措手不及
【佛系防疫破功？】誇海口與病毒共存 新加坡被 Delta 殺個措手不及
Delta入侵新北！板橋幼兒園群聚共23人確診　源頭疑為埃及爸爸？
Delta入侵新北！板橋幼兒園群聚共23人確診　源頭疑為埃及爸爸？
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市板橋幼兒園群聚擴大！9/6增9人確診　案16129足跡曝光
新北市板橋幼兒園群聚擴大！9/6增9人確診　案16129足跡曝光
美國研究：接種流感疫苗可降低24%染新冠機率　
美國研究：接種流感疫苗可降低24%染新冠機率　