協助9個友邦國家提升抗疫能量 長庚醫院與國合會攜手分享台灣檢驗經驗

林口長庚醫院病毒核心檢驗團隊攜手國家合作發展基金會， 於9月8日上午舉辦跨國醫學生物技術課程， 為期3天共6小時的線上課程及課後Q&A交流， 與友邦分享林口長庚醫院的病毒檢驗技術及防疫相關經驗。 國合會國際教育訓練處蔡祥吾處長於開幕式致詞， 肯定長庚醫院全程參與COVID-19抗疫作戰的堅強實力， 且希望分享全台最大醫學中心的珍貴防疫經驗，提升友邦國 家的抗疫能量。 長庚醫院邱政洵副院長於致詞時指出， 病毒檢驗是世界各國抗疫戰略的首要能量， 對於政府滾動式防疫措施的調整、 醫療院所收治病患及後續治療追蹤等，都扮演著舉足輕重的角色。 秉持著「TAIWAN IS HELPING！」的精神， 林口長庚醫院與國家合作發展基金會共同舉辦跨醫學生物技術課程， 媒合拉丁美洲及加勒比海地區共9個友邦國家(聖文森、聖露西亞、 聖克里斯多福、巴拉圭、貝里斯、尼加拉瓜、宏都拉斯、海地、 瓜地馬拉)，盼能將林口長庚醫院的抗疫經驗， 分享給台灣的國際朋友。 本次課程內容深入淺出，以可實際運用於臨床實驗室為目標， 設計出一系列學習單元，包含新冠肺炎檢體檢驗方法介紹與比較、 防疫檢體的採集與傳送、抗原快篩的檢驗程序及示範、 核酸檢驗原理及檢驗平台介紹、實驗室安全規範與風險管理、 病毒培養技術、抗體檢驗平台，以及BLS-3等級生物安全防護、 實驗室意外事件處理、感染性生物廢棄物之處理等。 課程內容以口述簡報及實務操作短片方式呈現， 視覺化的分享內容能加深學習印象， 並同時配有英語及西班牙語口譯授課，讓問題討論無國界、 經驗分享零距離。 COVID-19疫情蔓延全球， 憑藉2003年對抗SARS的經驗， 林口長庚醫院在疫情爆發初期，接受疾管署授權， 成為首批SARS-CoV-2病毒檢測合約實驗室， 藉由多年累積的病毒檢驗實力及抗疫經驗， 與國際接軌快速建置SARS-CoV-2病毒檢測平台， 提供防疫及疫調人員精準且快速的檢測報告，成為守護國家大門─ 桃園國際機場的第一線檢疫單位。 在院方全力支持下，由病毒檢驗抗疫指揮官黃瓊瑰博士， 帶領36人核心團隊，提供24不間斷的高品質檢驗報告， 持續超前部屬高通量自動化核酸檢驗平台， 達到5800件全台最大日量能，並配合臨床緊急醫療狀況， 引進快速核酸檢測系統，在20分鐘內完成檢測。 未來長庚團隊將持續精進，為疫情卯足全力， 堅持走在台灣抗疫的最前線。