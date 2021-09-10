富邦金控前8月稅後淨利1,223.49億元、EPS 11.69元 雙雙續創歷史新高紀錄

富邦金控2021年8月自結稅後淨利161.65億元，
截至8月31日，富邦金控已取得日盛金控56.92%股權，
各子公司獲利表現詳細說明如下：
- 富邦人壽2021年8月稅後淨利為117.21億元，
較去年同期成長18%，累計前8月稅後淨利899.25億元， 較去年同期成長109%，8月份大盤震盪劇烈指數終以小漲作收， 富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利， 亦因除息旺季帶動股息收入貢獻。人壽淨值逾5,798.2億元， 淨值比率高於10%，RBC超過300%，資本水準維持良好。 債市投資方面，以維持穩健經常性收益為主要操作策略。8月受惠於 境內經常性避險成本(CS)持續維持低檔(20bp以下)， 緩衝單月台幣升值之匯兌影響。累積前8月匯兌損益與避險成本， 仍持續優於去年同期。累計前8月合併初年度保費收入(First Year Premium)達1,214.0億元，較去年同期上升2%， 合併總保費收入(Total Premium)達3,515.2億元， 台灣業績預估排名業界第二。8月初年度保費收入109.7億元， 較去年同期成長32.3%，富邦人壽秉持多元商品策略， 以投資型、退休規劃與保障型保險商品的領先優勢， 提供客戶完整保障。投資型商品8月初年度保費收入57.1億， 較去年同期成長92.7%，其中類全委保單可藉由專業投信代操， 具備即時調整資產配置、控管帳戶波動等優勢， 帶動投資型商品初年度保費收入續創佳績。 另追求穩健收益及退休規劃之族群亦可選擇利變型商品， 完整布局台幣、美元商品線以滿足其資產保全穩健配置之需求。 富邦人壽堅守客戶服務的持續性，攜手台灣微軟透過Microso ft Teams打造視訊保VIP平台(Video Insurance Platform)，致力提供不受距離遠近限制、 又能保障保戶人生安全的服務， 積極協助第一線員工於後疫情期間為客戶迅速完成投保作業， 提供客戶一條龍式即時又安全的金融服務。 富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，其中韓國子公司累計前 8月初年度保費及總保費各323億元及421億元， 業績主要來自銀保通路，此外，退休金業務持續成長， 穩居市場第二。
- 台北富邦銀行2021年8月稅後淨利20.77億元，
較去年同期成長16%，獲利成長主要來自淨收益成長11%帶動， 累計前8月稅後淨利134.84億元。今年以來， 存放款持續成長及外幣債劵投資部位增加， 累計利息淨收益較去年同期成長6%；國內疫情舒緩， 財富管理商品銷售動能持續提升，累計前8月財管銷量較去年同期成 長16%、AuM成長9%；疫情警戒降級，消費意願提升， 信用卡一般消費金額增加，累計前8月信用卡簽帳金額較去年同期成 長11%，持續優於市場表現；放款成長同時維持良好資產品質， 截至8月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為656%。
- 富邦產險2021年8月稅後淨利6.04億元，累計稅後淨利55
.97億元，較去年同期成長46%。隨著疫情逐漸趨穩，8月簽單 保費在個人保險及企業保險皆有雙位數成長，帶動公司整體保費成長 25.1%，其中又以健康傷害險成長86.6%及工程險成長12 5.9%之表現亮眼， 同時車險及個人綜合火險業務成長動能亦較市場佳，單月成長皆超過 9.0%；累計前8月簽單保費收入354.4億元，成長14. 3%，簽單市佔率25.4%，較去年同期增加0.8%， 蟬聯市場龍頭。
- 富邦證券2021年8月稅後淨利7.41億元，累計稅後淨利53
.84億元，較去年同期成長90%，主要是受惠於股利收入挹注。 8月份台股指數震盪波動，富邦證券經紀單月市佔率仍達6.6%。
表格: 富邦金控及各主要子公司2021年8月份稅後淨利
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單位：百萬
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2021
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2020
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8月
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1-8月
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8月
|
1-8月
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富邦金控
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16,165
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122,349
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13,271
|
64,005
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每股稅後盈餘(元)
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1.58
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11.69
|
1.30
|
5.97
|
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富邦人壽
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11,721
|
89,925
|
9,910
|
43,058
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台北富邦銀行
|
2,077
|
13,484
|
1,789
|
13,909
|
富邦產險
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604
|
5,597
|
676
|
3,836
|
富邦證券
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741
|
5,384
|
547
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2,831
註：截至8月31日，富邦金控已取得日盛金控56.92%股權，