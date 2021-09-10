富邦金控前8月稅後淨利1,223.49億元、EPS 11.69元 雙雙續創歷史新高紀錄

富邦金控2021年8月自結稅後淨利161.65億元， 累計今年前8月稅前淨利突破1,400億元大關，前8月稅後淨利 達1,223.49億元，較去年同期大幅成長 91%，每股盈餘(EPS)達11.69元， 續居金控每股獲利王寶座。富邦金控前8月稅後淨利及每股稅後盈餘 均續創歷史新高紀錄，單8月自結稅後淨利亦創下歷年同期新高！ 子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前8月獲利皆再創下歷史 新高！富邦金控8月底淨值約8,620億元，普通股每股淨值達7 6.97元，皆再創下歷史新高。

截至8月31日，富邦金控已取得日盛金控56.92%股權， 而富邦金於8月認列日盛金投資收益2.6億元。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

富邦人壽2021年8月稅後淨利為117.21億元， 較去年同期成長18%，累計前8月稅後淨利899.25億元， 較去年同期成長109%，8月份大盤震盪劇烈指數終以小漲作收， 富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利， 亦因除息旺季帶動股息收入貢獻。人壽淨值逾5,798.2億元， 淨值比率高於10%，RBC超過300%，資本水準維持良好。 債市投資方面，以維持穩健經常性收益為主要操作策略。8月受惠於 境內經常性避險成本(CS)持續維持低檔(20bp以下)， 緩衝單月台幣升值之匯兌影響。累積前8月匯兌損益與避險成本， 仍持續優於去年同期。累計前8月合併初年度保費收入(First Year Premium)達1,214.0億元，較去年同期上升2%， 合併總保費收入(Total Premium)達3,515.2億元， 台灣業績預估排名業界第二。8月初年度保費收入109.7億元， 較去年同期成長32.3%，富邦人壽秉持多元商品策略， 以投資型、退休規劃與保障型保險商品的領先優勢， 提供客戶完整保障。投資型商品8月初年度保費收入57.1億， 較去年同期成長92.7%，其中類全委保單可藉由專業投信代操， 具備即時調整資產配置、控管帳戶波動等優勢， 帶動投資型商品初年度保費收入續創佳績。 另追求穩健收益及退休規劃之族群亦可選擇利變型商品， 完整布局台幣、美元商品線以滿足其資產保全穩健配置之需求。 富邦人壽堅守客戶服務的持續性，攜手台灣微軟透過Microso ft Teams打造視訊保VIP平台(Video Insurance Platform)，致力提供不受距離遠近限制、 又能保障保戶人生安全的服務， 積極協助第一線員工於後疫情期間為客戶迅速完成投保作業， 提供客戶一條龍式即時又安全的金融服務。 富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，其中韓國子公司累計前 8月初年度保費及總保費各323億元及421億元， 業績主要來自銀保通路，此外，退休金業務持續成長， 穩居市場第二。 台北富邦銀行2021年8月稅後淨利20.77億元， 較去年同期成長16%，獲利成長主要來自淨收益成長11%帶動， 累計前8月稅後淨利134.84億元。今年以來， 存放款持續成長及外幣債劵投資部位增加， 累計利息淨收益較去年同期成長6%；國內疫情舒緩， 財富管理商品銷售動能持續提升，累計前8月財管銷量較去年同期成 長16%、AuM成長9%；疫情警戒降級，消費意願提升， 信用卡一般消費金額增加，累計前8月信用卡簽帳金額較去年同期成 長11%，持續優於市場表現；放款成長同時維持良好資產品質， 截至8月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為656%。 富邦產險2021年8月稅後淨利6.04億元，累計稅後淨利55 .97億元，較去年同期成長46%。隨著疫情逐漸趨穩，8月簽單 保費在個人保險及企業保險皆有雙位數成長，帶動公司整體保費成長 25.1%，其中又以健康傷害險成長86.6%及工程險成長12 5.9%之表現亮眼， 同時車險及個人綜合火險業務成長動能亦較市場佳，單月成長皆超過 9.0%；累計前8月簽單保費收入354.4億元，成長14. 3%，簽單市佔率25.4%，較去年同期增加0.8%， 蟬聯市場龍頭。 富邦證券2021年8月稅後淨利7.41億元，累計稅後淨利53 .84億元，較去年同期成長90%，主要是受惠於股利收入挹注。 8月份台股指數震盪波動，富邦證券經紀單月市佔率仍達6.6%。

表格: 富邦金控及各主要子公司2021年8月份稅後淨利

單位：百萬 2021 2020 8月 1-8月 8月 1-8月 富邦金控 16,165 122,349 13,271 64,005 每股稅後盈餘(元) 1.58 11.69 1.30 5.97 富邦人壽 11,721 89,925 9,910 43,058 台北富邦銀行 2,077 13,484 1,789 13,909 富邦產險 604 5,597 676 3,836 富邦證券 741 5,384 547 2,831

註：截至8月31日，富邦金控已取得日盛金控56.92%股權， 而富邦金於8月認列日盛金投資收益2.6億元。