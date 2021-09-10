惠譽主權債信評比結果出爐！肯定台灣財政穩定 評分上修至AA級

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）在最新的報告中，肯定台灣不畏疫情仍然有亮眼經濟，將台灣主權債信評等上調至AA級，評等展望「穩定」。

根據路透社，國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）將台灣主權債信評等由AA-調升至AA，並表示台灣財政穩健，經歷疫情後的經濟表現也優於其他國家。中央社則指出，上次台灣評等上調，已是2016年從A+調到AA-之時。

惠譽的報告中指出，台灣有審慎的財政管理記錄，且台灣競爭激烈的商業環境和高治理標準也呼籲該評比結果。

不過在中國與台灣的關係在該報告中被認為是一個關鍵的信用弱點。惠譽認為，雙方緊繃的關係將是一個持續存在的風險。不過目前為止，緊張局勢對兩岸經濟關係的影響有限。 經濟制裁的目標範圍很窄，部分原因是由於密切和互利的投資和貿易關係，但不能排除更廣泛或更懲罰性形式的經濟脅迫。

在惠譽的觀點中，美中地緣政治摩擦有可能進一步加劇本已緊張的兩岸關係，但台灣高科技製造業供應鏈在中美兩國經濟中發揮的關鍵作用，可能會部分抵消這種風險。

根據中央社摘要惠譽的報告，台灣出口持續強勁，預估2021年台灣經濟成長率將達6.0%，顯示台灣疫情控制得宜，並沒有對製造業生產造成太大影響。

不過惠譽也指出，台灣在疫苗接種腳步仍落後於先進經濟體，截至9月8日，約有45%人口至少接種一劑新冠肺炎疫苗，但受限於供應量，目前只有約4%人口達到完全接種。