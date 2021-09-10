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惠譽主權債信評比結果出爐！肯定台灣財政穩定 評分上修至AA級

根據國際信評機構惠譽（Fitch Ratings），台灣的信用弱點在於中國與台灣的緊繃關係以及較低的疫苗完整接種率。

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/10 16:45
國際信評機構惠譽將台灣主權債信評等由AA-調升至AA，評等展望「穩定」。（圖/中央社）

國際信評機構惠譽將台灣主權債信評等由AA-調升至AA，評等展望「穩定」。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）在最新的報告中，肯定台灣不畏疫情仍然有亮眼經濟，將台灣主權債信評等上調至AA級，評等展望「穩定」。

根據路透社，國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）將台灣主權債信評等由AA-調升至AA，並表示台灣財政穩健，經歷疫情後的經濟表現也優於其他國家。中央社則指出，上次台灣評等上調，已是2016年從A+調到AA-之時。

惠譽的報告中指出，台灣有審慎的財政管理記錄，且台灣競爭激烈的商業環境和高治理標準也呼籲該評比結果。

不過在中國與台灣的關係在該報告中被認為是一個關鍵的信用弱點。惠譽認為，雙方緊繃的關係將是一個持續存在的風險。不過目前為止，緊張局勢對兩岸經濟關係的影響有限。 經濟制裁的目標範圍很窄，部分原因是由於密切和互利的投資和貿易關係，但不能排除更廣泛或更懲罰性形式的經濟脅迫。

在惠譽的觀點中，美中地緣政治摩擦有可能進一步加劇本已緊張的兩岸關係，但台灣高科技製造業供應鏈在中美兩國經濟中發揮的關鍵作用，可能會部分抵消這種風險。

根據中央社摘要惠譽的報告，台灣出口持續強勁，預估2021年台灣經濟成長率將達6.0%，顯示台灣疫情控制得宜，並沒有對製造業生產造成太大影響。

不過惠譽也指出，台灣在疫苗接種腳步仍落後於先進經濟體，截至9月8日，約有45%人口至少接種一劑新冠肺炎疫苗，但受限於供應量，目前只有約4%人口達到完全接種。
惠譽
Fitch Ratings
主權債信評比
台灣經濟
疫情

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