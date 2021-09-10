見證台灣近24年穿山甲保育歷程 台北市動物園「穿胖」離世

台北市立動物園出生的第一隻的穿山甲「穿胖」離世。(照片由Taipei Zoo提供) 台北市立動物園出生的第一隻的穿山甲「穿胖」離世。(照片由Taipei Zoo提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市立動物園出生的第一隻的穿山甲「穿胖」二年前出現腎衰竭的跡象後便長期追蹤治療至今年8月，開始出現採食狀況不穩等腎衰竭末期症狀，園方為了不讓他承受不適和疼痛，9月8日採取人道處理方式，讓穿胖以23歲又9個月的高齡離世；這是目前世界穿山甲紀錄中最高齡的個體。

園方表示，穿山甲「穿胖」在保育員與獸醫師的陪同下安然離世。他不僅是第一隻在本園出生的穿山甲，更是目前世界穿山甲紀錄中最高齡的個體。他的一生歷經台灣穿山甲保育的起步與發展；也對穿山甲照養技術、保育宣傳功不可沒，留下許多紀錄與知識、留給大家數不盡的回憶，更重要的是他在大家的心中留下了一顆保育的種子。

1997年底，穿胖誕生在台北市立動物園，是園內第一隻穿山甲寶寶。這段歲月中，「穿胖」歷經許多保育員與獸醫師的照顧，他的成長資料，都帶來新紀錄與新知識。2018年的健康檢查時，發現「穿胖」開始出現腎衰竭的跡象，兩年多來經過保育員與獸醫師持續追蹤及滾動式的飲食調整，「穿胖」的健康狀況都穩定維持。

園方指出，今年8月中旬，「穿胖」開始出現採食狀況不穩等腎衰竭末期症狀，獸醫師仍持續追蹤並進行醫療。9月初，「穿胖」活動力大幅下降且無採食意願，考量動物福祉，為了不讓「穿胖」承受更多的不適和疼痛，照養團隊在數次評估討論後，決定在9月8日上午，由保育員陪著「穿胖」到戶外走走，再轉往動物醫院進行檢查，讓他在熟睡的情況下平靜的離開。

園方進一步說，過去由於全球對穿山甲的醫療照管所知有限，而穿山甲特殊的食性與易緊張的性格，使得早期救傷收容個體常因胃潰瘍出血而死亡。為了製作人工飼糧，照養團隊收集各國研究資料、分析穿山甲糞便與消化情形，一點一滴找出穿山甲野外食物的營養組成，據此製作改良人工飼料配方。

園方表示，「穿胖」全程參與了照養團隊這段努力的歲月，他吃過該園所研發每一個版本的穿山甲食譜，寫下救傷收容或圈養繁殖個體中，年齡最高的世界紀錄，也是台北市立動物園內穿山甲族群擁有最多後代的超強爸爸。「穿胖」傳奇性的一生，為保育穿山甲貢獻良多，也留給大家無盡歡笑與珍貴回憶。

園方說，穿山甲在全世界始終面臨龐大的獵捕壓力。目前台北市動物園是全世界唯一有世代延續繁殖穿山甲的動物園，但復育的腳步遠比不上野外族群滅絕的速度，而穿山甲的保育工作仍未停止，需要大家一起參與，才能讓台灣穿山甲在這塊土地上永續生存。

照片由Taipei Zoo提供

照片由Taipei Zoo提供