【新冠本土疫情警報未除】本土新增2例　新北幼兒園群聚案未再新增

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增7例COVID-19確定病例，分別為2例本土及5例境外移入，另確診個案中新增1例死亡；至於外界密切關心的新北幼兒園Delta群聚感染案例，今日未再有新增。



指揮中心說明，今日新增2例本土病例中，案16173為60多歲男性，9月7日出現胸痛、輕微噁心、肌肉痠痛等症狀，9月8日就醫並採檢，於今日確診，已匡列接觸者6人，列居家隔離，餘匡列中。案16179為台北市松山區男性國中生， 9月8日出現胸痛、呼吸痛等症狀，9月9日就醫採檢，今日確診，已匡列接觸者51人，列居家隔離，餘匡列中。



指揮中心表示，今日新增5例境外移入個案，分別自美國(案16174、案16175)、土耳其(案16176)、日本(案16177)、亞美尼亞(案16178)入境，入境日介於8月26日至9月8日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告；染疫者五人中有四人為Delta變種病毒株，相關資料如下：





指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案10387)，為70多歲男性，具慢性病史及其他確診者接觸史，6月3日因其他原因就醫，同日出現發燒、咳嗽等症狀，採檢後住院治療，於6月4日確診，8月26日解除隔離，9月5日死亡。

媒體問及今日新增的北市國中生確診案例是否有與新北幼兒園群聚有關連，指揮官陳時中回覆，初步調查並沒有關連。羅一鈞今日記者會上也重申，新北幼兒園案群聚與桃園航空機師的Delta病毒序列不同。

指揮中心統計，截至目前國內累計有16,069例確診，分別為1,452例境外移入，14,563例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計839例COVID-19死亡病例，其中829例本土，另10例為境外移入。

本土確診數每日仍有新增，其中更有多起感染源不明者，因此指揮中心呼籲民眾應做好個人防疫，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，共同嚴守社區防線。

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