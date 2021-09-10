中秋連假將近！非洲豬瘟防疫聯盟用行動劇　邀民眾做陣防詐守淨土

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中秋連假即將到來，為了防堵非洲豬瘟透過違規走私肉類產品進入台灣，非洲豬瘟中央災害應變中心今(10) 日舉辦「非洲豬瘟防疫聯盟集結！做陣防詐過佳節」並和多個單位共同宣誓，從邊境管制到消費端全面防堵非洲豬瘟入侵管道， 同時籲請民眾齊心防詐守護淨土。

由農委會黃金城副主委擔任應變中心副指揮官，他表示， 自2018年8月中國大陸爆發非洲豬瘟以來， 全球疫情未停歇且更加嚴峻。台灣於今(2021) 年8月也在查獲的越南走私肉品中驗出非洲豬瘟病毒陽性， 所幸全國養豬場訪視結果健康狀況均良好， 顯示台灣豬皆未受到病毒感染。

黃金城還說， 受到COVID-19疫情影響網路購物更加興盛， 國內電商業者早於2018年底成立「非洲豬瘟防疫聯盟」， 主動聲明下架販售之疫區肉製品及加強清查過濾賣家的產品， 農委會防檢局也有專人搜查疑似違規產品， 一旦發現立即通知電商業者下架； 防檢局亦與臉書公司建立綠色通道， 於臉書發現有違規販賣應施檢疫物之廣告貼文，即可通知臉書下架。

自非洲豬瘟爆發後增修《動物傳染病防治條例》第38-3條， 國內電商平臺業者對賣家把關的責任加重， 但公會會員業者都相當配合政府政策，即時下架不法商品阻斷風險， 近三年來國內電商平臺販售疑似違規動植物產品的數量大幅減少， 顯示業者與公會的把關成效顯著，以及賣家整體的素質提升。

至於近年來新興的「一頁式網站」，多以簡易形式網站販售商品， 但實際收到的商品大多與敘述不符， 品質低劣甚至與標榜的商品完全不同，更有謊稱台灣在地生產的農產品及含肉糕點等， 實際商品為中國生產並直接由境外出貨， 虛偽不實外更是規避通關申報義務，也違反動植物檢疫法規， 消費者也可能因不自覺從境外購入違規產品而受到裁罰。 農委會防檢局透過財團法人臺灣網路資訊中心（TWNIC） 協助屏蔽，可即時阻絕民眾接觸的機會， 防杜違規境外應施檢疫物的輸入。

關務署、警政署刑事警察局、移民署、勞動力發展署、 中華郵政郵包中心、財團法人臺灣網路資訊中心、 中華民國無店面商業同業公會及趨勢科技都出席記者會並宣誓， 從邊境管制到消費端全面防堵非洲豬瘟入侵管道，更透過行動劇演出三種違規肉品可能入侵的管道，包括：「 境外快遞或郵包」寄送含肉製品、「電商平臺」 賣家販售未經檢疫的境外肉品及「一頁式網站」 銷售謊稱台灣在地生產的境外肉製品等等，共同呼籲民眾勿從海外攜帶或寄送違規物品， 網路購物時留意出貨地點等資訊，避開境外違規商品詐騙陷阱。

照片由防檢局提供