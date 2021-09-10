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【北台灣校園急篩檢】新北幼兒園群聚匡列1454人全陰性　北市松山區1國中生採檢確診

By 台灣英文新聞－編輯
2021/09/10 11:10
因應Delta病毒入侵，統計9日為止，新北市累計16 校、7369人預防性停課，10日起陸續復課。圖為板橋區一所國小10日恢復上課，小朋友...

因應Delta病毒入侵，統計9日為止，新北市累計16 校、7369人預防性停課，10日起陸續復課。圖為板橋區一所國小10日恢復上課，小朋友... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）新北市板橋區某幼兒園新型冠狀病毒病（COVID-19）群聚延燒至附近某社區一處26層高大樓，新北市長侯友宜今（10）日召開防疫記者會指出，新北社區篩檢站這2天採檢幼兒園群聚案相關人等共1454人，截至目前為止沒有新增陽性個案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日證實，新北幼兒園群聚感染的是Delta病毒，面對高傳染力變種病毒，新北市政府嚴陣以待。侯友宜指出，新北社區篩檢站這2天針對幼兒園等相關職場、社區關係人，共採檢1454人，尚未有新增陽性個案。

距離該幼兒園步行十多分鐘的某社區傳出有數名住戶染疫進行隔離，另又找到28名先前未返回的住戶及大樓關係人，採檢結果都是陰性，累計全社區已採檢813人。

侯友宜表示，會持續清查來往訪客、大樓關係人，即日起若沒有持篩檢陰性證明也不能進出大樓，希望有效阻斷隱形傳播鏈，讓疫情穩定下來。

台北市校園也傳確診

自由報導，台北市松山區某國中有一名學生身體不適9日晚間接受採檢呈陽性反應，校方通報並於晚間緊急通知全校師生今日進行「預防性」停課，其中確診學生的班級停課14天，其餘23個班級則預防性停課一天。

有媒體追問確診學生是否住在板橋，主任表示不清楚，一切依照教育局的疫調，但可確定該確診學生是跨區就讀，預料台北市政府下午會針對該例進行說明。

輔導主任表示，今早上7時30分衛生局派清潔人員到學校清消，台北市立聯合醫院下午1時30分將為全校學生採取分時分流篩檢，全校進行線上居家學習。
新冠肺炎
Delta
板橋幼兒園

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