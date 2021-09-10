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台灣「會呼吸的」木炭花盆問世　林試所盼提升綠色商機

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/10 11:08
栽植多肉植物的龍眼木炭盆栽。(照片由林試所提供)

栽植多肉植物的龍眼木炭盆栽。(照片由林試所提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）行政院農業委員會林業試驗所與國內產業合作，共同研發以木炭介質作為花盆，並搭配各式植物組合成為「炭及盆栽」(木炭盆栽），完成具有藝術氣息的盆栽，除了美化室內景觀，改善空氣品質之外，期盼促進民眾健康，提升綠色商機。

林試所森林利用組林振榮組長表示，大型木炭具有調濕防潮、除臭淨化、產生負離子、遠紅外線保溫、阻隔電磁波等健康效益；木炭在高溫炭化時，表面的疏水性化合物會揮發，轉而成為親水性表面，也具有吸附氣體的淨化效用。

參與研究的塗三賢副研究員說明，木炭需要具備一定的固著強度及介質條件，避免崩解分裂，燒製結果能賦予木炭花盆兼具自然、獨特及富有藝術性的紋理。研究團隊目前先以土窯燒製龍眼木、相思木進行製盆試驗，未來也將針對廢棄木料進行試驗，希望藉由「會呼吸的」木炭花盆問世，開發出與塑膠花盆、陶瓷花盆不同的消費市場，進而提升木炭價值，提振產業競爭力。

塗三賢博士說，除了花盆材料的考量外，植物的選擇也很重要。有鑑於現代空氣汙染會造成「病態建築症候群」，而植物可以產生負離子，負離子能使空氣中的顆粒物帶電，聚結形成較大顆粒而陳降，且負離子淨化的效果對於粒徑越小的顆粒物越好。

另一方面，植物已被證實具有降低二氧化碳、甲醛等效果，因此結合木質生物炭與植栽的吸附作用，理論上對於室內空氣品質應該具有正面效果。是以，研究人員將木炭花盆搭配各式植物組合成為室內盆栽，並以「負離子分析儀」及「揮發性有機化合物檢測儀」監測木炭盆栽對於室內微環境的改善效果。

關於盆栽植物的選擇標準，塗三賢建議應該優先選擇容易栽植的植物，例如適應力強的樹木、多肉植物等，之後再選擇具有景觀性、會開花的植物，甚至選用臺灣本土樹種來發展。

林試所目前已針對不同組合的木炭盆栽進行各項試驗，包括以感應器監測溫度、濕度、負離子等作用，同時也針對植物根部附著於炭盆、植株生長、耐久性等進行試驗，以作為未來改善盆栽的參考。

台灣「會呼吸的」木炭花盆問世　林試所盼提升綠色商機

栽植小天使蔓綠絨的相思木炭盆栽。(照片由林試所提供)

台灣「會呼吸的」木炭花盆問世　林試所盼提升綠色商機

栽植馬拉巴栗的龍眼木炭盆栽。(照片來源：林試所提供)
林試所
淨化空氣
木炭盆栽

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