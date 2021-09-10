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【強颱璨樹】陸警料周五下午發布　補班日台灣全島受影響

補班日（周六）受到颱風影響，除澎湖、金門、連江縣離島外，台灣本島均會降雨，雨勢一路恐延伸至周日

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/10 10:25
【強颱璨樹】陸警料周五下午發布　補班日台灣全島受影響

（台灣英文新聞／施家恩　台北綜合報導）中央氣象局10日表示，強烈颱風璨樹周五（10日）上午八點經過菲律賓呂宋島，目前正往台灣前進，預料周六補班日影響台灣，造成不小雨勢，但是否會登陸台灣，仍需觀察。

根據最新中央氣象局資料顯示，第14號颱風璨樹中心周五上午八點在鵝鑾鼻南南東方海面，向北北西轉西北移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽構成威脅。目前颱鳯七級風暴風半徑為 180 公里，十級風暴風半徑 60 公里；近中心最大風速每秒 53 公尺，相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 65 公尺，相當於 17 級風以上，威力強大。

氣象局預測，周六（11日）8時的中心位置會在鵝鑾鼻的南南東方約 200 公里之海面上。

氣象局預報員向中央社表示，陸警時間可能提前至周五下午發布，至於颱風是否會登陸台灣，變數仍大。

受到颱風及其外圍環流影響，周五巴士海峽及臺灣東南部海面風浪將逐漸增大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、中南部、恆春半島及澎湖、金門沿海地區有長浪發生，氣象局提醒民眾前往海邊活動注意安全。

氣溫部份，受到颱風外圍環流沉降影響，周五臺東、花蓮、宜蘭、臺北、新北、桃園、南投、金門地區高溫炎熱，尤其東部局部地區有36度以上高溫發生的機率。周五降雨機率雖不高，但周六受到颱風影響，除澎湖、金門、連江縣離島外，台灣本島均會降雨，雨勢一路恐延伸至周日（12日）。
颱風
璨樹
補班日

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更新時間 : 2021-09-10 11:17 GMT+08:00

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