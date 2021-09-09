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全新「好食券」免抽籤！ 前400萬名數位綁定五倍券者獨享

9月22日當天上5倍券官網選擇數位綁定並完成流程，就有機會獲得。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/09 19:40
前400萬名綁定數位5倍券者，可獲面額500元的經濟部加碼「好食券」。

前400萬名綁定數位5倍券者，可獲面額500元的經濟部加碼「好食券」。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／ 文化組 綜合報導）行政院今（9）日宣布振興五倍券方案，各種加碼券以及獲取資格也一併公布。其中全新推出「好食券」不需抽簽，前400萬名綁定數位5倍券的民眾就可擁有！

行政院公布，新出爐的五倍券分實體券以及數位券，為推廣數位券使用，9月22日起開放數位綁定，只要前400萬名完成綁定的民眾不用抽獎，直接獲得經濟部所推出的500元「好食券」。

好食券領取步驟相當簡單，在9月22日當天上五倍券官網 (5000.gov.tw)，選擇數位5倍券綁定，只要是前400萬名完成流程，即可獲得好食券。好食券同5倍券一樣，將於10月8日將正式啟用，該券限用於餐飲、夜市、糕餅、市場。

經濟部長王美花表示，光是推出好食券就能夠吸引到400萬數位券綁定。

針對好食券的效益，經濟部商業司長蘇文玲表示，去年發行3倍券，經濟部針對零售通路、餐飲做過調查，券的效益大概是2到3倍。「今年發放20億元好食券，若以較保守的2倍效益計算，也有40億左右。」

五倍券數位券綁定於9月22日開始登記，10月8日開始消費；紙本券則由9月25日起，透過超商系統預購，10月8日起可以領用，或者10月4日起可以通過郵局預約，10月12日開始領用。
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好食券
數位5倍券
經濟部
行政院

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