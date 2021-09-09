新北與美感細胞跨域合作 110年首推美感培力提升素養

新北市教育局今(9)日宣布， 為推動新北邁向美學城市，近期業邀集設計領域專家學者、 教師與業界實務工作者成立「美感諮詢設計小組」， 希冀藉由公私協力之模式，提供教育局各科室業務諮詢建議， 並結合業界資源，提高美感業務之可行性及創造性。 另同步於今年度首先推出美感培力計畫，透過系列研習課程， 全面提升新北市教育行政人員及各領域教師之美感素養。

為推動美感教育，教育局今(110)年度創新成立「 美感諮詢設計小組」，邀集國小及國中藝文輔導團權威教師代表， 及美感細胞創辦人陳慕天與優仕創意Studio Pros總監李宜軒共同籌組諮詢專家團隊， 對接設計產業新銳設計師與工作者， 提供新北市教育局推動相關業務之設計諮詢與實務媒合。另規劃「 美感培力課程計畫」，針對教育局行政主管及同仁、 學校各領域教師，安排提升美感設計思維之增能課程， 從行政決策端至教育第一線之教師能有基本的美感素養，從110年 9月起將陸續舉辦系列研習，課程包含美感入門、教育設計、 空間美學、跨域美感、設計溝通與專案管理等面向，並於今(9)日 教育局局務會議中，首次辦理「什麼是美？導入美感的關鍵方法」 研習課程，共計40位科長、督學、主任秘書、副局長、 局長等行政主管參與，希冀開拓教育工作者的美感視野與思維， 提高對美之敏感度及決策之正確性。

諮詢小組裡重要核心人物之一為美感細胞團隊， 其長期串連業界知名設計師，推動臺灣美感教育， 曾榮獲國際紅點設計獎、金點設計獎、教育創新100等多項教育及 設計獎項，與新北市合作的國中品德教育聯絡簿設計頗受好評， 創辦人陳慕天表示，期待與教育局公私協力及跨域合作， 共同推動新美學跨域計畫，讓學校藝術相關課程、 活動及校園環境等各個層面可以有不同以往的想法激盪及創新發展。

美感諮詢設計小組的國小藝術輔導團召集學校民安國小王建旺校長表 示，新美學的推動，除期望藝術與生活結合，更希望與產業相接， 希望新美學能夠真正融入校園與生活。 另國中藝術輔導團召集學校青山國中小表演藝術張晨昕老師則表示， 新美學概念不只藝術專長老師需要， 非藝術專長老師更需要增能美學素養進行跨領域結合， 很期待美感培力計畫精彩的研習，也希望接下來校園充滿美學氛圍， 處處皆有美。

教育局表示，新北市推動藝術教育不遺餘力， 透過假日藝術學校鼓勵親子共學、公私協力推動美感校園、 邀請市民參與藝術主題系列活動等，讓藝術能深耕校園， 未來希望結合新課綱所強調之跨域整合及學習，整合各項資源， 用產官學合作的方式跨領域推動新美學， 啟發新北學子對美的創造力並培養美感素養。