新北農產誠品通路開賣 即日起至9/30消費滿額贈限量好禮

新北市政府農業局推動「二級農產加工品輔導」 協助在地小農優化產品包裝設計， 並依食品安全衛生法等規範媒合上架通路， 持續建立在地農產品行銷管道，打造在地化、食安心、品質優、 故事性等農特產品，通路門市誠品信義、誠品板橋即日起至9月30 日消費滿500元可獲限量蛋捲好禮，鼓勵民眾朋友以實際行動支持 在地小農。

近年來社區農民及回鄉青年開發出許多特色產品， 孕育出各種具有特色的物產，石門嵩山社區不僅擁有百年石砌梯田， 種植以千歲米為主，品類分成越光米與黑米，其中黑米（又稱紫米） ，是目前主推的農產品，透過農村再生計畫，復耕於百年梯田中， 面積約5公頃，營養價值高，富含花青素， 也是近年熱門的健康食材， 而千歲米的命名也是因為社區裡耕種的農民， 年紀加起來都超過一千歲了，近年也有青農返鄉協助臉書行銷經營， 持續打造嵩山社區的米食品牌。

三和社區劉秀鳳理事長表示， 社區居民在農產品加工課程研習中發揮手藝做出的蜜洛神花相當出名 ，手工熬煮萃取洛神花液，研發出酸甜、 脆口的口感並添加社區自製蘋果醋， 酸甜的滋味是炎炎夏日的最佳消暑聖品，同時亦開發出洛神花茶、 蘋果醋，讓品嘗過的民眾都讚不絕口， 農業局協助開拓電商及實體通路可以讓更多民眾購買也增加農民收入 ，請大家多多支持新北在地的農產品。

農業局長李玟表示， 以往農民所生產的農產品多以自產自銷方式銷售，本次輔導針對產品 本身食品安全、合格包裝、設計美觀等接軌市場通路， 邁向本局提倡「先創通路、再開農路」， 建立農友與通路商合作的經營概念， 集結新北各式農漁特產及療癒零食，美味農業得來速網站、 誠品線上食品專區皆常態販售，9月30日前誠品知味市集也有滿額 贈，歡迎民眾參觀選購。

【線上購買資訊】

美味農業得來速：https://gogofood.tw/ store/category/10

誠品線上: https://www.eslite.com/ category/1/982

【實體通路】

誠品信義店3樓知味市集(台北市信義區松高路11號)

誠品板橋店3樓知味市集(新北市板橋區中山路一段46號)