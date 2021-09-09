日本政要認台海生變無法「置身事外」外交部：與日共同維護台海和平穩定

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）近日，日本防衛大臣岸信夫以及日本自民黨參議員佐藤正久接連表示，日本鄰近台灣，若台海生變，日本將無法置身事外。外交部今（9）日表示，將與日本等理念相近的國家，共同努力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

岸信夫在日本《每日新聞》7日刊出的專訪中指出，中國國防預算缺乏透明度，預計該國今年國防預算為日本4倍，為日本安保環境重大隱憂；而台灣不僅與日本比鄰而居，更是共享自由、民主等普世價值的重要盟友，台灣若有狀況，鄰近的日本也無法置身事外。

岸信夫更表示，目前日本政府致力於發展飛彈攔截系統，增強防衛與迎擊外敵能力，但是否足以保衛國民，是否當具備對敵基地攻擊能力，當局正在討論。然而岸信夫也指出，「當前日本安保環境愈加嚴峻，我不認為日本有時間猶豫。」

佐藤正久則在8日舉行的「台日2+2對話與台日中三角關係」座談會上指出，若台海生變，北韓、俄羅斯都可能藉機挑起爭端，日本應有因應策略，並與美國、台灣成立防衛機制應對台海潛在危機。

佐藤也表示，中國企圖拿下台灣，並將未來6年間加大對台施壓力道。而根據衛星照片顯示，中國將本沖繩的嘉手納空軍基地視為攻擊目標，並將該基地在中國內陸的甘肅沙漠複製並進行模擬訓練，這是因為台灣東部易守難攻，而沖繩則成為戰略必要拿下的目標。而台灣遭中共封鎖也將重創日本經濟。

對於日本政要近兩日的發言，外交部表示樂見並歡迎國際社會及各界友人持續關注台灣海峽的和平與穩定。台灣位處東亞第一島鏈的重要樞紐，在區域穩定及繁榮上扮演關鍵角色，我國政府將在既有深厚基礎上與日本等理念相近國家緊密合作，捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同努力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部也指出，台灣與日本關係密切友好，共享自由、民主、人權及法治等基本價值觀，擁有密切經貿關係及人員往來；台灣與日本彼此是重要夥伴及珍貴朋友。我方將持續擴展、鞏固及強化台日間各領域的友好合作，共同深化台日全方位的夥伴關係。