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台北新板希爾頓酒店 「食欲之秋」一泊二食住房專案

By 台灣英文新聞
2021/09/09 17:17
台北新板希爾頓酒店 「食欲之秋」一泊二食住房專案
台北新板希爾頓酒店 「食欲之秋」一泊二食住房專案

告別炎熱夏天，新北市唯一國際飯店台北新板希爾頓酒店，因應秋季來臨，推出「食欲之秋」一泊二食住房專案，主打「季節秋蟹與6盎司的肋眼牛排」隨您挑！即日起開放預訂，住房優惠至10月8日，凡雙人入住希爾頓客房，平日僅3,999元、假日4,499元（含稅及服務費），享雙人早餐及晚餐。此外，針對晚餐部分，旅客可選擇於Market Flavor悅．市集享用「海陸饗宴」吃到飽，或青雅中餐廳大啖「秋蟹雙人套餐」(此套餐需三日前預訂)。訂房專線： 02-2958-3000轉8850。

  • 螃蟹控絕不能錯過！都市放鬆微旅行 入住還能吃海鮮
  • 挑戰一泊二食最上限！每日限量 餐飲最高價值逾3,000元

台北新板希爾頓酒店上月祭出情人節「希手饗樂」安太座住房專案後，大受好評。為回饋消費者青睞，季節交替之際，酒店再次推出「食欲之秋」住房專案，要挑戰一泊二食最上限！此次專案入住希爾頓客房，除了雙人活力早餐外，晚餐可不馬虎，可挑選西式「Market Flavor悅．市集」的「海陸饗宴」吃到飽，不論是爐烤６盎司美國肋眼牛排、BBQ豬肋排、海鮮拼盤等主餐，連沙拉、前菜、湯品皆可盡情享用，餐點需使用完畢方可續點。防疫期間除了菜單電子化外，更採每桌專人位上服務，為消費者把關安心無虞的用餐環境。

此外，偏好中餐的饕客也可選擇青雅中餐廳的「秋蟹雙人套餐」，套餐價值3,000元+10%。餐點內容包含，「茗品迎賓集」、「慢火柴把老鴨盅」、「馬友翡翠炒飯」、「清蒸紅蟳」、「枸杞蟲草花時蔬」、「黑糖薑母茶」、「寶島四季水果」。其中，「馬友翡翠炒飯」以特選鹹魚爆炒後，有獨特的鑊氣，並創意加入抹茶粉，入口散發淡淡香氣，視覺、味覺雙重享受。重頭戲的「清蒸紅蟳」，主廚則是挑選近5兩重的紅蟳清蒸入菜，配上特製薑醋，滿滿海味擄獲饕客的胃。

秋天來臨，就用最舒適愜意的旅行步調，探索都市旅程未知的驚喜與自在，即日起開放預訂，專案優惠至10月8日，入住希爾頓客房，平日僅3,999元、假日4,499元（含稅及服務費），用最自在的節奏，慢遊細品微旅行的美好假期。詳情請洽02-2958-3000轉8850或來信預訂tsatc_res@hilton.com。

更新時間 : 2021-09-09 17:52 GMT+08:00

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