國泰萬怡MJ Kitchen 「怡饗中秋」燒烤九吃套組

九月中秋將至，因應防疫警戒維持二級，民眾們對於餐飲外帶需求仍十分熱烈，台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen自即日起至9月21日止推出「怡饗中秋」燒烤九吃套組，主廚團隊將五月起開賣即大受歡迎的掛爐片皮烤鴨四吃，搭配五道精選燒烤美饌，如香烤德國豬腳、爐烤燉羊膝、鹽烤泰國蝦、紙包烤鮭魚及綜合烤蔬菜等集結成套，提供民眾們在家賞月的美食外帶新選擇。「怡饗中秋」燒烤九吃套組每組售價4,999元，需前三日預訂，9月13前早鳥預訂再省1,000元，全套只要3,999元，預約現場自取加贈驚喜禮，可選擇春一枝冰棒或百威金尊啤酒，讓饕客們在家輕鬆饗中秋，大啖燒烤美味，詳情請洽MJ Kitchen 0916.696.863。

九月中秋輕鬆賞月 一套美味九款饗食

「怡饗中秋」燒烤九吃套組 售價4,999元

掛爐片皮烤鴨四吃 (附蔥、小黃瓜、甜麵醬及冰梅醬）

選用3公斤的花蓮櫻桃鴨，以港式手法展現，花費兩天的時間進行醃製、風乾、烘烤及冷卻等繁複工序讓其香氣入味，最後再淋上烤汁使鴨皮酥脆油亮。

片皮鴨肉與鴨摸摸皮 - 以手工製作並以老麵發酵的鴨摸摸餅皮，提供青蔥及原味兩種口味，富有嚼勁，夾入厚實的片皮鴨胸肉、蔥及小黃瓜，最後淋上主廚完美比例調和的甜麵醬，越嚼越香。

鴨腿斬件 - 選用肉飽扎實的鴨腿部位，搭配酥脆外皮，最後淋上以鴨頭及鴨脖熬煮的特調滷汁，搭配所附上的冰梅醬大口咬下，感受其在口中慢慢散發出的層次口感。

XO醬爆鴨架 - 以干貝絲及辛香料所熬煮的XO醬入鍋與鴨胸、鴨背骨爆炒，滿滿的XO醬香氣，每一口都令人吮指回味，是下酒菜的首選。

皮蛋生滾鴨骨粥 - 以廣東粥的手法呈現，將鴨肉骨與粥湯生滾熬煮，讓鴨的原味散發至整鍋粥中，再以皮蛋將香氣提升，令人開胃又滿足。

MJ Kitchen 招牌燒烤五吃

香烤德國豬腳 - 將豬腿醃製過後，入鍋油炸將皮至酥脆，再入爐烘烤，將香味鎖入肉中，是MJ Kitchen的招牌菜之一。

爐烤燉羊膝 - 以肉汁、紅酒、香料、洋蔥、蘿蔔與羊膝燉煮至入味，需耗時半天的功夫菜。

鹽烤泰國蝦 – 選用扎實肥美的泰國蝦，成串鹽烤，是下酒菜的燒烤良伴，每組8隻。

紙包烤鮭魚 - 選用挪威鮭魚，和洋蔥、紅洋蔥及節瓜等蔬菜與辛香料一同包入，再入爐烘烤，一打開即有鮭魚香氣撲鼻而來。

綜合烤蔬菜 – 保留食蔬的原味及脆度，清甜爽口又解膩。