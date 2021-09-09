【新北幼兒園Delta群聚共27人】抗體血清結果出爐　埃及爸爸一家三口研判最早感染

新北市爆發幼兒園群聚感染，市府8日在板橋某社區成立前進指揮 所採檢並清空大樓，將居民送往集中檢疫所隔離。 新北市爆發幼兒園群聚感染，市府8日在板橋某社區成立前進指揮 所採檢並清空大樓，將居民送往集中檢疫所隔離。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）新北幼兒園群聚再擴大，今（9）日新增4名確診，包含2例境外移入的幼兒園家屬、板橋某社區大樓的裝修人員和其妻。指揮中心表示，目前已針對部分確診者加驗血清抗體，18例個案中有8例陽性，埃及籍爸爸一家3口全數陽性，研判感染時間較早。

指揮中心指揮官陳時中指出，今天該社區再新增一名裝修工人染疫，裝修工人的妻子遭匡列採檢後也確診，但根據初步資料，該工人並沒有進入板橋某社區大樓工作，只是因為所屬公司在那邊有裝修工程，被要求全員採檢後確診。

外界好奇，公共空間是否成為該社區群聚的傳播媒介。陳時中說，幼兒園、社區大樓的環境採檢結果都是陰性。

而今日2例境外移入的幼兒園家屬則是埃及爸爸（案16160）的哥哥和表哥，3人於8月4日一同自埃及來台，均持有搭機前3日內檢驗陰性證明且入境後採檢及檢疫期滿前採檢結果均為陰性；由於2人曾接觸確診個案，9月7日由衛生單位安排採檢，結果皆為陰性，今日再次採檢並確診(案16169之Ct值36.7，案16170之Ct值34.7)。

中央流行疫情指揮中心表示，針對該起群聚，除緊急匡列接觸者並採檢外，也對部分確診者加驗血清抗體，以釐清感染源。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，截至目前，此群聚案已檢驗18例個案的血清抗體，包括3例弱陽性、2例陽性但曾接種疫苗，埃及籍爸爸一家3口則是全數陽性，可能已感染7天到1個月，研判感染時間較早。

羅一鈞說，3例弱陽性均為幼兒園的幼童，2例幼兒園老師及護理師檢驗結果也都是陽性，但因兩人都有接種過COVID-19疫苗，抗體數值高，與接種疫苗後的情形相符，進一步檢測與疫苗無關的N抗體是陰性，表示感染不久。

羅一鈞指出，至於外界懷疑是此起群聚感染源的埃及爸（案16160）及其妻子（案16155）、孩子（案16145），無論是代表近期感染的IgM，還是感染已久的IgG，結果都是陽性，通常個案感染10天後抗體會轉為陽性，通常持續1至3個月，研判是感染1個月左右；若從Ct值、發病日研判，這個家庭應該是此群聚案中比較早感染的家庭。

新北幼兒園COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情自5日起爆發，從幼兒園老師（案16129）和其夫（案16128）最先發現染疫後，衛生局緊急匡列、採檢幼兒園相關人員，疫情甚至延燒到板橋某社區大樓，截至今日累計27人確診，病毒定序證實為最早在印度發現的Delta變異株，但與長榮航空機師群聚案的病毒序列不同。

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