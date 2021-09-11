〈時評〉縣市合併升格 也是經濟民生議題

新竹市長林智堅日前提出「大新竹」縣市合併議題， 他7日表示，竹縣市創稅達新台幣1920億，統籌分配 款卻不到百億，合併後能升格直轄市變成第... 新竹市長林智堅日前提出「大新竹」縣市合併議題， 他7日表示，竹縣市創稅達新台幣1920億，統籌分配 款卻不到百億，合併後能升格直轄市變成第七都，更 是民眾所期盼。 (來源 中央社)

新竹縣市合併升格，不僅是政治議題，同時更是民生議題、 經濟議題，若能趁這個機會，重新檢視區域治理與發展的契機， 對於提升各地競爭力不見得是壞事，藍綠各陣營不妨正面看待， 即使是短期之內會有一些人政治獲利，但長期來說仍是雨露均霑。

這次縣市升格是由新竹市長林智堅率先拋出， 由於他在新竹市長的兩任任期即將屆滿，必須再找另一個政治舞台， 先前曾傳出他有意再上一層樓，角逐屬於直轄市的桃園市， 但畢竟他仍有新竹市長身分在身，帶職參選的難度不低。

林智堅於是提出新竹縣市合併升格的想法， 這是當年高雄市長陳菊的模式，在高雄市長任滿後， 因為高雄縣市合併，等於一個全新的行政區域， 不再受連選得連任一次的規定，所以陳菊主政高雄長達12年的時間 。

一旦新竹縣市合併升格，在市長任內表現出色、頗受好評的林智堅， 自然有機會爭取大新竹的第一屆市長。因此，政壇上才會解讀為， 這是林智堅為自己解套，充滿政治權謀的計算，國民黨看準這一點， 甚至喊出要林智堅宣布不參選，再來討論縣市合併升格的問題。

縣市合併升格，一定會有政治考量，包括像是裂解地方派系、 打亂宗親會的布局， 這是過去長期掌握地方系統的國民黨最擔憂之處， 所以每當遇到選區重新調整，國民黨向來緊張萬分。

只是縣市合併升格有經濟民生的一面，最簡單的一個差異， 就是統籌分配稅款可以分配較多資源，有助於地方建設；另方面， 現在交通發達，區域治理非常方便，早已不像幾十年前， 不能再用舊思維來面對新局勢。

此外，一個城市的發展，都要有一些腹地，才能容納更多人口、 吸收更多產業，以新竹市來說，竹科已經設立40年， 附近發展早已呈現飽和，只能向外延伸；再者， 若能搭配整個區域的規畫，產業鏈只會更加完整， 競爭力將能再度提升。

台灣上一次較大規模的縣市升格是十年前，包括新北市、大台中、 台南縣市和高雄縣市改制，結果已經逐漸出現大者恆大的效應， 這一次若能藉由明年度的縣市首長選舉話題， 再次帶動行政區劃的重新檢討，也能解決弱勢縣市的困境， 對台灣發展絕對能產生正面效應。