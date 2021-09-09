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北市裝潢工人赴新北社區染疫•柯文哲：維持2級警戒　台大醫院麻醉護理師足跡公布

台北市長柯文哲9日呼籲，要落實2級警戒的措施，盡量外帶、減少內用、避免群聚，餐廳要落實梅花座或隔板以及實聯制，市民應保持機警態度，戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/09 17:35
(台北市9/9記者會直播截圖)

(台北市9/9記者會直播截圖)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新北幼兒園群聚案延燒，台北市長柯文哲表示，今天(9日) 新增的2例個案居住在文山區，與新北社區有關，因可追溯源頭，代表疫情仍可控，所以維持疫情警戒在2級。

北市裝潢工人赴新北社區染疫•柯文哲：維持2級警戒　台大醫院麻醉護理師足跡公布(原圖: 台灣指揮中心/TN後製)

北市裝潢工人赴新北社區染疫•柯文哲：維持2級警戒　台大醫院麻醉護理師足跡公布北市裝潢工人赴新北社區染疫•柯文哲：維持2級警戒　台大醫院麻醉護理師足跡公布

(以上皆台北市9/9記者會直播截圖)

台北市政府今天(9日) 下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲說，台北市今天新增2例個案，為一對居住在文山區的夫妻，先生 (案16168) 是裝潢工人，曾到新北某社區3次，昨天與太太(案16171, 關聯圖如上) 做PCR核酸檢測確診，目前正在疫調中。

柯文哲表示，從公衛的角度來看，不明感染源的確診個案才是重點，若每個案例都可溯源，代表疫情仍在可控範圍內，就無須升高防疫等級、限制人民太多活動，因此台北市疫情警戒目前將停留在2級，有問題再去處理。

柯文哲呼籲，要落實2級警戒的措施，盡量外帶、減少內用、避免群聚，餐廳要落實梅花座或隔板以及實聯制，市民應保持機警態度，戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

針對台大醫院麻醉護理師（案16158），柯文哲說，這名個案居住地在新北市，在台北市的疫調已經完成，匡列了職場12名接觸者居家隔離、29人自主健康管理，同時擴大採檢91人，目前結果都是陰性(如上圖) ，將持續密切觀察。

此外，台北市有6名學童與新北某幼兒園群聚案相關遭匡列，導致4所幼兒園、3所國小預防性停課。柯文哲表示，這6名學童一採都是陰性，11日將二採，若仍是陰性，預防性居家隔離的學童就可以慢慢解隔 (北市預防性隔離採檢原則，詳見下圖) 。

柯文哲提及，最近許多人關心台北市中秋節究竟能不能在河濱公園烤肉，但中秋節是10天以後的事，現在要猜10天以後的狀況很難，新常態的精神才是後疫情時代正確的生活方式。

北市裝潢工人赴新北社區染疫•柯文哲：維持2級警戒　台大醫院麻醉護理師足跡公布

北市裝潢工人赴新北社區染疫•柯文哲：維持2級警戒　台大醫院麻醉護理師足跡公布圖/台北市政府
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