【新北幼兒園群聚+4】台灣9/9增4例本土、2例境外移入 含板橋某社區裝修工人、其妻和幼兒園家屬

台灣9/9新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另增1例死亡。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會) 台灣9/9新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另增1例死亡。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。



指揮中心說明，今日新增4例本土病例中，為3例男性、1例女性，年齡介於30歲至50多歲，其中1例發病日為今(2021)年9月5日、餘3例為無症狀感染；個案分布為台北市及新北市各2例，北市2例為新北板橋某社區大樓的裝修工人和其妻，新北市2例為同住家人，與幼兒園群聚、板橋某社區大樓無相關，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案，分別為埃及籍30多歲男性(案16169)及埃及籍40多歲男性(案16170)，與昨日確診的案16160為親屬，8月4日自埃及來台，均持有搭機前3日內檢驗陰性證明且入境後採檢及檢疫期滿前採檢結果均為陰性；由於2人曾接觸確診個案，9月7日由衛生單位安排採檢，結果皆為陰性，今日再次採檢並確診(案16169之Ct值36.7，案16170之Ct值34.7)；2人相關接觸者匡列中。



指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案16162)，為70多歲男性，具慢性病史、無其他確診者接觸史，9月3日至9月6日期間多次因其他原因就醫(9月4日就醫快篩陰性)，9月7日因身體不適送醫，到院前無生命跡象，於同日死亡，並於9月8日確診。



指揮中心統計，截至目前國內累計16,062例確診，分別為1,447例境外移入，14,561例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計838例COVID-19死亡病例，其中828例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。