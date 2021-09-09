Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【新北幼兒園群聚+4】台灣9/9增4例本土、2例境外移入 含板橋某社區裝修工人、其妻和幼兒園家屬

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/09 14:21
台灣9/9新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另增1例死亡。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

台灣9/9新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另增1例死亡。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為4例本土及2例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心說明，今日新增4例本土病例中，為3例男性、1例女性，年齡介於30歲至50多歲，其中1例發病日為今(2021)年9月5日、餘3例為無症狀感染；個案分布為台北市及新北市各2例，北市2例為新北板橋某社區大樓的裝修工人和其妻，新北市2例為同住家人，與幼兒園群聚、板橋某社區大樓無相關，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案，分別為埃及籍30多歲男性(案16169)及埃及籍40多歲男性(案16170)，與昨日確診的案16160為親屬，8月4日自埃及來台，均持有搭機前3日內檢驗陰性證明且入境後採檢及檢疫期滿前採檢結果均為陰性；由於2人曾接觸確診個案，9月7日由衛生單位安排採檢，結果皆為陰性，今日再次採檢並確診(案16169之Ct值36.7，案16170之Ct值34.7)；2人相關接觸者匡列中。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案16162)，為70多歲男性，具慢性病史、無其他確診者接觸史，9月3日至9月6日期間多次因其他原因就醫(9月4日就醫快篩陰性)，9月7日因身體不適送醫，到院前無生命跡象，於同日死亡，並於9月8日確診。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,062例確診，分別為1,447例境外移入，14,561例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計838例COVID-19死亡病例，其中828例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、台北市317例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另10例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新北幼兒園
板橋
幼兒園群聚
新北市

相關新聞

Delta入侵新北！板橋幼兒園群聚共23人確診　源頭疑為埃及爸爸？
Delta入侵新北！板橋幼兒園群聚共23人確診　源頭疑為埃及爸爸？
2021/09/08 16:10
台灣首例莫德納「突破性感染」！ 台大麻醉科護理師與新北幼兒園家屬是鄰居
台灣首例莫德納「突破性感染」！ 台大麻醉科護理師與新北幼兒園家屬是鄰居
2021/09/08 15:00
新北幼兒園群聚為Delta變異株！台灣9/8增7例本土新冠肺炎　皆在新北市
新北幼兒園群聚為Delta變異株！台灣9/8增7例本土新冠肺炎　皆在新北市
2021/09/08 14:20
【最新】台灣新北幼兒園群聚9/7新增5例•累計15人確診 侯友宜：若染Delta取消內用　並將建請中央提升為三級警戒
【最新】台灣新北幼兒園群聚9/7新增5例•累計15人確診 侯友宜：若染Delta取消內用　並將建請中央提升為三級警戒
2021/09/07 17:30
新北市板橋幼兒園群聚擴大！9/6增9人確診　案16129足跡曝光
新北市板橋幼兒園群聚擴大！9/6增9人確診　案16129足跡曝光
2021/09/06 16:38

更新時間 : 2021-09-09 14:45 GMT+08:00

最受歡迎

最新【Delta病毒入侵社區】台灣雙北地區強化警戒防止擴散•新北市16校、台北市7校或幼兒園預防性停課　影響逾8000人
最新【Delta病毒入侵社區】台灣雙北地區強化警戒防止擴散•新北市16校、台北市7校或幼兒園預防性停課　影響逾8000人
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
新北市板橋幼兒園群聚擴大！9/6增9人確診　案16129足跡曝光
新北市板橋幼兒園群聚擴大！9/6增9人確診　案16129足跡曝光
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北幼兒園群聚為Delta變異株！台灣9/8增7例本土新冠肺炎　皆在新北市
新北幼兒園群聚為Delta變異株！台灣9/8增7例本土新冠肺炎　皆在新北市
台灣9/6增9例本土新冠肺炎　新北市幼兒園群聚擴大　基因定序9/8出爐
台灣9/6增9例本土新冠肺炎　新北市幼兒園群聚擴大　基因定序9/8出爐
【佛系防疫破功？】誇海口與病毒共存 新加坡被 Delta 殺個措手不及
【佛系防疫破功？】誇海口與病毒共存 新加坡被 Delta 殺個措手不及
Delta入侵新北！板橋幼兒園群聚共23人確診　源頭疑為埃及爸爸？
Delta入侵新北！板橋幼兒園群聚共23人確診　源頭疑為埃及爸爸？
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】疫苗副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【最新】台灣指揮中心9月4日14時30分•發110萬筆疫情警示簡訊　與長榮機師足跡重疊者請注意健康
【最新】台灣指揮中心9月4日14時30分•發110萬筆疫情警示簡訊　與長榮機師足跡重疊者請注意健康