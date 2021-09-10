〈時評〉透視台灣貿易出超背後的辛酸－低薪、污染！

財政部統計，8月出口395.5億美元，再創歷年單月新 高，即使受基期偏高抑制，年增率仍達26.9%，優於 預期。 中央社記者董俊志攝 11... 財政部統計，8月出口395.5億美元，再創歷年單月新 高，即使受基期偏高抑制，年增率仍達26.9%，優於 預期。 中央社記者董俊志攝 110年9月7日 (來源 中央社)

台灣去年出超593億美元，年成長率36.5%，今年1至7月出超377.3億美元，年成長率38.3%。亮麗外貿數據背後，隱藏深層問題，廉價生產成本，國人付出代價極大，亟需產業轉型，邁向高附加價值產業。

以創造生產各種要素人力、土地、水、電、環保成本分析，台灣付出沈重代價，過度使用可貴資源賺取外匯，甚至借支後代環境成本，長期耗損是否合適，值得探討。

即使台灣外貿出超亮眼，但是勞工低薪嚴重，並未改善。以國民所得分析，每月平均薪資42625元，最高的是金融服務業，平均49353元，第二名營造業，平均48968元，第三名電子資訊48968元。平均薪資最少的是服務業，平均只有38452元，服務業月薪不滿3萬元勞工，竟然高達299.4萬人。

英國牛津經濟研究院最近發表「2021年全球人才」調查指出，台灣在46個國家之中，人才流失最嚴重，原因在於薪資沒有競爭力。根據國外一薪資評比網站的統計，以亞洲四小龍為例，新加坡平均薪資6159新幣 (約合新台幣12萬3千餘元)、香港月平均薪資4萬港元 (約合新台幣16萬餘元)、韓國月平均薪資312萬韓元 (約合新台幣8.2萬元)，台灣瞠乎其後。

新興市場亞太地區爭奪人才最激烈，台灣高階主管在15個國家中，薪資竟然落到第12名，還輸給泰國、印尼、越南，只贏菲律賓、馬來西亞、印度。如何延攬具國際企業資歷的高階主管，將大有問題，而且本土企業優秀人才，也極易被其他國家挖角，極不利台灣企業邁向國際化。

中階主管薪資，台灣在亞太15個列入評比的國家中，排名第9，中資企業中階及高階主管，平均都贏過台灣，人才外流非常嚴重。台灣每年淨流出人才達3.2萬人，目前在海外就業人口高達73.6萬人，大部分都是青壯年，俟年邁時，才想到落葉歸根。

低薪造成台灣科技人才「嚴重缺乏」，每年半導體相關科系畢業生才1.2萬人，缺額高達2.8萬人，海外人才願意到台灣就業，目前總共才3.1萬人，薪資太低，吸引力不足，是根本原因。

以低勞力成本搶訂單，何嘗不是流血輸出，其中透露的訊息是，台灣應該要積極產業轉型，不宜再長期從事低毛利率的零組件代工產業，否則產品永難有高附加價值，無法提高勞工薪資，吸引優秀人才，惡性循環的結果，對台灣經濟發展不利。

再説到透支台灣環境成本，以低廉水、電費，間接補貼企業，增加產品競爭力，無疑是預支後代子孫的生存環境。台灣水費凍漲27年，全球第二低，每度只有11元，僅高於澳門，導致大家都沒有養成良好節約用水習慣。自來水公司收費太低，無餘力投資整修每年爆管流失的3.5億噸自來水，相當於2.5個石門水庫蓄水量，另外農業灌溉溝渠年久失修，每年30億噸水量，更是驚人。

電費也一樣，台灣住宅電費全球第三低，每度2.52元，只比中國、墨西哥高，工業用電每度2.44元，全球第五低。水、電廉價，間接付出環保代價，補貼工業生產成本，難怪台灣節能減碳排名，居全球最後第三名，成績難看，環境品質欠佳，國人肺癌已成新國病。

工業用地的管理，現在是內政部、經濟部、地方政府三頭馬車，從最貴的新北市五股工業區每坪116萬元，到最便宜的馬稠後產業區每坪3.5萬元，囤積居奇，炒作工業用地者眾，甚至近年發生5年漲5倍不合理現象，土地資源扭曲使用，不利台灣長期發展。

台灣進出口貿易暢旺，值得肯定，但是仔細分析人力、水、電、土地生產成本，竟然是如此廉價補貼工業產品，同時薪資政策作為不夠積極造成嚴重人才流失等諸多後遺症，如何加速產業轉型，邁向高附加價值，高毛利率，低生產成本產業，是當務之急，否則長期如此透支環境及寶貴人力成本，人民對生活感到絕望，對國家穩定相當不利。