【投資理財老生常談】高爾夫球運動正夯 球桿頭類股值得注意

全國第3級警戒延長至26日，但13日起適度鬆綁；微解封首日，台北青年公園高爾夫球練習場也出現來揮桿運動的民眾。 全國第3級警戒延長至26日，但13日起適度鬆綁；微解封首日，台北青年公園高爾夫球練習場也出現來揮桿運動的民眾。 (來源 中央社)

疫情期間什麼運動最適合保持社交距離？高爾夫球應該最容易保持社交距離。台灣高爾夫球桿頭代工五雄明安(8938)、明揚(8420)、大田(8924)、復盛（6670）、鉅明(8928)，今年生意都不錯，手中訂單旺，值得追蹤。

由於產業前景明朗，今年高爾夫球桿頭代工四雄，股息配發也相對大方，配發比例至少53％，其中復盛配發6.6元、大田5元、明安2.7元，鉅明1.6元。產業走在成長道路上，各公司今(2021)年上半年營收、獲利均繳出不錯成績單，全年度均可望豐收，前景明朗，值得期待。

根據美國高爾夫基金會統計顯示，今年6月美國高爾夫球場打球人數年增率19％，前半年成長幅度比去年同期增加幅達33.6%，成長率仍在繼續中。新冠肺炎改變人類運動習慣，室內如健身房、瑜珈、柔道、拳擊等，都受限於群聚感染問題，人數遽減，倒是需要廣大戶外空間，可以保持社交距離的高爾夫球運動，快速崛起。歐美日生意暢旺，帶動球桿頭生產供不應求，訂單満到年底，甚至溢至明年，都不虞匱乏。

明安與明揚(8420)是母子公司，專業生產高爾夫球桿頭。其中明安資本額13億5312萬餘元，毛利率20.06%，營益率12.89%，資產報酬率3.58%，股東權益報酬率7.71%，毎股淨值37.76元。今(2021)年上半年EPS已達5元，幾已與去(2020)年全年度EPS 5.03元相等，預料今年應該會是豐收的一年，有機會力拼一個資本額。

明揚是OEM高爾夫球桿頭廠商，資本額5.1億元，毛利率16.24%，營益率10.97%，資產報酬率3.11%，股東權益報酬率6.24%，每股淨值18.97元，今(2021)年EPS 1.59元，比去(2020)年的1.48元還高，全年獲利值得期待。

明安越南廠因受疫情影響，停工一個半月，生產轉移至中國廠區生產，客戶訂單未受影響，而越南廠區新廠與產能擴充計劃不變。由於市場需求熱絡且終端市場庫存水位持續低檔，明安加快高雄和發廠施工進度，預計今年底完工投產。

和發廠將成為明安高爾夫球捍頭、汽車、航太等新產品研發製造中心，積極創造高球以外的新興商機。提供熱固、熱塾系統複合材料供應自用和銷售，打造汽車、航太等新產品研發製造基地，目標2025至2026年可生產碳纖輪，年產量達4萬個，2027年目標8萬個，擴大產能。明安走在成長道路上，長期發展應有不錯機會。

明揚主力市場在美國和日本，其中美國市場需求量達全球一半以上，高爾夫球復甦快速，表現在訂單上。每年第四季和第一季是傳統旺季，加上客戶急單湧入，今年第四季預期將是「旺季很旺」，以目前看來，樂觀氣氛持續，生產線繼續滿載。

在屏東加工出口區第二廠房方面，將導入AI自動球體瑕疵檢測、關鍵設備預知保養分析，以及AI參數調機之後，產能將提升40％，透過智慧製造、數位轉型，建立全新、流水式高爾夫球生產線，將可自動球體瑕疵檢測、關鍵設備預知保養分析，以及AI參數調機，提高生產良率，將至少増加40％產能。

明揚生產的雙層球、多層球、晶片球、練習球，以及非公認球等，不同種類的高爾夫球，每天可生產約60萬顆，近幾年來因應需求逐年成長，從2014年784.3萬打，一路成長到2019年的1208.1萬打，5年成長約54.04%。由於高爾夫球巿場快速復甦成長，預料明年仍將有不錯商機，值得注意。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。