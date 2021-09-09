【楊憲宏專欄】中國政治冰封將至 台灣朝野可知酷寒？

中國國家主席習近平7月曾出訪西藏，在那之後的一個月，中國四川便傳出大規模鎮壓藏人的事件。（圖片來源：德國之聲） 中國國家主席習近平7月曾出訪西藏，在那之後的一個月，中國四川便傳出大規模鎮壓藏人的事件。（圖片來源：德國之聲）

中共的「新文革整風」直掃演藝圈，中國籍明星被鬥臭為「劣跡藝人」的名單正在擴大，昔日在影音媒體風光亮麗，今日人人自危，風暴中已經進一步，網路有所謂「限籍令」黑名單，台灣明星也中箭。

刀鋒砍向擁有外國籍，但以中國為市場的明星，美國籍、加拿大籍首當其衝，新加坡籍、英國籍也掃到颱風尾。

「狠撈人民幣的都是外國人」只是表面罪名，事實上，中國籍的明星也一樣挨批。這是習近平「共同富裕」及「第三次分配」雙刀出鞘的血光之災。一些明星急忙改國籍其實是「亂投醫」，沒搞清楚這一波「一場深刻的社會變革已經開始，不僅資本圈，也不僅娛樂圈，不僅要摧枯拉朽，而且要刮骨療毒，還要清掃屋子，清新空氣」的文革檄文已經是中共喉舌耳目的鬥爭號角，理由擺明就是「國際環境…美國…力度越來越大地通過中國內部的第五縱隊對中國發動顏色革命」。

這指控罪名不小，等於是間諜、叛逆的欲加之罪。更進一步要「鬥垮鬥臭」的是「如果這個時候，我們還依靠那些大資本家作為反帝國主義、反霸權主義的主力、還在迎合美國的奶頭樂戰略，讓我們的青年一代失去強悍和陽剛的雄風，那麼我們不用敵人來打就自己先倒下了，就像當年蘇聯一樣，任國家崩潰、任國家財富被洗劫、任人民陷入深重災難…」。習近平把自己的治國無能的災難，全都甩鍋「嫁禍」到這些脆弱如玻璃的藝人身上。

這種紅色文化清洗（purge)對準藝人，是自毛澤東以來的「與人鬥其樂無窮」起手式。過去幾年，中國影藝界的確有很大的發展，他們很小心的「不問蒼生」，很多戯都演古裝劇，明顯在閃避現實政治敏感議題，可是一樣會招來「藉古諷今」的禁令。很多拍攝水準不差的古裝武俠劇，在國際影音平台上可以列名，可是在中國可能是禁演。未來有可能中共也會逼迫這些影視內容下架，而這些在國際上有知名度的中國演員未來可能也是黑名單。

台灣明星已經開始被逐一點名「台獨」，從前在韓國出名的周子瑜拿國旗就被中共網路霸凌，現在有人只説為奧運「國手」加油就被廣告下架，最離奇的是，藍營主持人趙少康指出，張鈞甯只因為論文題目探討「我國演藝人員經紀管理問題」，就逼得要表態自己不是台獨、是中國人，趙少康説：這論文研究台灣演藝圈問題，用「我國」何錯之有？她在台灣成長、受教、出道，並在演藝圈取得一席之地，這裡就是她的家、她的國。

趙少康批評，中國「小粉紅」的玻璃心實在太脆弱。他這話講得公道，不過，他憂心，北京政府如果一味聽「小粉紅」的，讓「小粉紅」決定政策，那（中共）政府不就等於被「小粉紅」統治。趙少康這樣的推論是錯誤的。當然「小粉紅」是聽中共指令行事的，這種系統性大面積的批鬥，牽動的是，出重拳整頓網路、大數據、教育培訓、地産，及文化娛樂行業，引發金融市場强烈反應，怎麼會是「小粉紅治國」？當年毛澤東發動文化大革命，紅衛兵全國橫行抄家劫舍，都是「奉旨造反」，今天網路小粉紅的出征，也一樣是「聽命中央」。聽命行事的恐怕不只在中國境內，最近「臉書」也在打壓台灣用戶的台獨言論。

針對張鈞甯的境遇，台灣總統蔡英文也發聲呼籲對岸：「侵害個人權利不會對兩岸交流帶來正面幫助」，這表示台灣執政黨已經意識到中共跨海而來的「文化大革命」的風暴影響。

過去那場1966毛澤東文革，兩岸之間有鐡幕分隔，台灣隔岸觀火，當時執政的國民黨還主導出書特別介紹、譴責中國亂局，今天的文革已經「驚動萬教」，下台的國民黨在選舉黨主席的四人辯論會上，竟然無一人有感，沒有人提出論述，還高談闊論所謂兩岸關係，離開現實這麼遠，很離譜。

兩岸還有交流嗎？還是還能交流嗎？習近平忙著與天鬥，與地鬥，與人鬥，刀光劍影還掃向台商、台灣藝人。這樣的時局，連美中關係都搞不下去了，怎麼還會有兩岸關係？

日本政局反映現實的速度極快，日本「親中總本山」的自民黨巨頭，現任幹事長二階俊博被首相菅義偉「以黨內批判二階權力過度集中而青壯派不滿」為理由而趕下台。菅義偉本來是為求連任，而下重手處理掉原支持他上台的親中派首領，但也一樣不敵黨內民意，黯然宣布棄選黨魁，相對的是最親台的岸田文雄將會當上自民黨總裁及首相。

這樣的巨大轉變當然與中共變局高度相關。日本親中路線已經無以為繼，最看好中國的日本軟銀（SoftBank) 8月宣布停止在中國投資，日本軟銀集團創辦人暨執行長，在中國投資慘賠的韓裔日籍孫正義（Masayoshi Son）在東京的發表會表示，中國的整頓行動已經變得太廣泛而且不可預測，「現在是中國高科技股困難的時刻」、「出現越來越多的規範，我們打算觀望一陣子」，這其實就是遠離中國了。

日本政商都正在調整對中關係，美國、歐洲各國也是一樣。中共這種「暴力治國，戰狼外交」正在發揮破壞力，不但自傷也傷人，國際上「驚而遠之」已是大潮流。

而阿富汗局勢更要進一步拖中共下水，中共外交部主動親近的塔利班，正式任命的總理、部長是聯合國列名恐佈份子，有人還美國通緝要犯。中共的國際印象已經是「厭惡級」，現在更要向下沉淪至「恐怖級」。

而國際追蹤武漢肺炎病毒的溯源調查，愈來愈不能排除中共知情甚至故意的可能性，未來的究責，習近平難逃國際譴責抵制，這樣的人還要繼續當「皇帝」，這不是向全世界「宣戰」嗎？

一葉知秋？現在何止一葉？已經是一樹、一林、滿山落葉，何止知秋？政治冬天勢必在未來冰封萬里中國境內。一個時代大悲劇正上演。

台灣朝野可知酷寒？