五倍券10/8上路！台灣人、永久居留權的外籍人士皆可領　懶人包一次看

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）五倍券要來囉！行政院長蘇貞昌今（9）日宣布，若透過超商預購，紙本五倍券最快10月8日可以領用，數位綁定則為22日起，10月8日開始消費；此外，有別於去年的三倍券的使用方式、範圍，此次五倍券開放國內電商有條件適用，且實體店家也可自行決定是否找零。
- 領取資格：
具有中華民國國籍的國民、取得永久居留權的外籍人士，只要在111年4月30日前出生都可領取；且有別於去年的三倍券，民眾這次不必支付1000元，就可直接領取新台幣5000元。
- 面額：
紙本券一套10張，面額為3張新台幣1000元、2張500元、5張200元。(民眾不能要求店家一定要找零，但是店家可以決定要否找零。)
- 何時預約、領取：
紙本預約：超商9月25日開始預約，10月8日開始領用；郵局10月4日起預約，10月12日起領用。
數位綁定：（可綁定信用卡、電子支付）：9月22日起綁定，10月8日起消費。
五倍券使用期限至111年4月30日。
- 哪裡預約？
紙本預約：透過五倍券官網、超商服務機、郵局預約網頁。
數位綁定：透過五倍券官網、數位支付業者（如銀行）網頁或APP。
- 哪裡領取？
紙本：超商、郵局網頁預約後領取。待預約制度實行一段時間後，會開放民眾至郵局直接領取。
數位：可綁定信用卡、電子支付（例如台灣pay、Line Pay、街口支付）、悠遊卡或一卡通等電子票證。
- 使用範圍：
全國實體店家、攤商均可使用；電商部分，今年也排除國外電商，國內電商則可適用，並配合設立專區挺在地商家、小農。
- 8大加碼券如何領用？
有別於去年民眾須到各平台登記，今年採單一平台登記抽籤，民眾至振興券官網預定或綁定五倍券時，可勾選想參加哪些加碼券抽籤；各部會將陸續公布抽獎名額和時間。
8大加碼券基本介紹：
- 國旅券：每張面額1000元，共發行120萬份，抽中民眾須向旅行社購買團體旅遊行程、飯店住宿、遊樂園區門票等。
- 好食券：每張面額500元，限量400萬份，可用於夜市、市場、糕餅店家及餐飲場所。
- 農遊券：適用於休閒農莊、觀光魚市、森林育樂場域、休閒農業區、特色主題農遊業者等10大類場所。每張面額888元，第一階段發放88萬張、第二階段58萬張，共146萬張；但必須在農遊券使用地點消費滿1000元，才能憑發票參加第二階段抽籤。
- 藝FUN券：適用於藝文、音樂展演、書店、出版業、電影院及國內藝文類電商等。每張面額600元，預計發行300萬份，發行形式包括數位與紙本，紙本券發行對象包括65歲以上，18歲以下或領有身心障礙證明者。
- 客庄券：每份面額500元，共40萬份。適用於「客庄券指定店」標章之餐廳、民宿、藥局及零售商店。
- 動滋券：每張面額500元，預計推出200萬份。適用於做運動、看比賽相關服務的店家。
- 地方創生券：適用於地方創生相關審查補助計畫及其合作網絡。詳細方案待公布。
- i原券：手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家。詳細方案待公布。