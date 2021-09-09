五倍券10/8上路！台灣人、永久居留權的外籍人士皆可領　懶人包一次看

行政院長蘇貞昌10日上午舉行振興方案記者會，說明五倍券相關細節。（截圖自直播記者會） 行政院長蘇貞昌10日上午舉行振興方案記者會，說明五倍券相關細節。（截圖自直播記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）五倍券要來囉！行政院長蘇貞昌今（9）日宣布，若透過超商預購，紙本五倍券最快10月8日可以領用，數位綁定則為22日起，10月8日開始消費；此外，有別於去年的三倍券的使用方式、範圍，此次五倍券開放國內電商有條件適用，且實體店家也可自行決定是否找零。

領取資格：

具有中華民國國籍的國民、取得永久居留權的外籍人士，只要在111年4月30日前出生都可領取；且有別於去年的三倍券，民眾這次不必支付1000元，就可直接領取新台幣5000元。

面額：

紙本券一套10張，面額為3張新台幣1000元、2張500元、5張200元。(民眾不能要求店家一定要找零，但是店家可以決定要否找零。)

何時預約、領取：

紙本預約：超商9月25日開始預約，10月8日開始領用；郵局10月4日起預約，10月12日起領用。

數位綁定：（可綁定信用卡、電子支付）：9月22日起綁定，10月8日起消費。

五倍券使用期限至111年4月30日。

哪裡預約？

紙本預約：透過五倍券官網、超商服務機、郵局預約網頁。

數位綁定：透過五倍券官網、數位支付業者（如銀行）網頁或APP。

哪裡領取？

紙本：超商、郵局網頁預約後領取。待預約制度實行一段時間後，會開放民眾至郵局直接領取。

數位：可綁定信用卡、電子支付（例如台灣pay、Line Pay、街口支付）、悠遊卡或一卡通等電子票證。

使用範圍：

全國實體店家、攤商均可使用；電商部分，今年也排除國外電商，國內電商則可適用，並配合設立專區挺在地商家、小農。

8大加碼券如何領用？

有別於去年民眾須到各平台登記，今年採單一平台登記抽籤，民眾至振興券官網預定或綁定五倍券時，可勾選想參加哪些加碼券抽籤；各部會將陸續公布抽獎名額和時間。

8大加碼券基本介紹：