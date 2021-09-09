〈時評〉外國人之所貴　在台中國人則賤之

在2014年獲得沃爾夫化學獎的翁啟惠，又於今年9月8日獲得2021年威爾許化學獎。拿了沃爾夫獎和威爾許獎後，一般咸認翁啟惠與諾貝爾獎距離已然一步之遙！

同一個翁啟惠，在中研院長任內的2016年2月捲入浩鼎案，被控私自將中研院技術移轉給「浩鼎生技」並收受浩鼎股票；在逢台必反媒體繪聲繪影製造未審先判氛圍下，翁啟惠於3月29日提出辭呈；4月20日，辦公室等地遭士林地檢署搜索，經約談偵訊後以貪污罪被告，並限制出境；時任總統的馬英九，在交棒蔡英文十天前的5月10日，同意翁啟惠請辭。

如此一氣呵成的超快速流程，讓翁啟惠身敗名裂並官司纏身。好不容易，2018年12月28日，士院針對涉及收賄罪部分判決翁啟惠、張念慈無罪；無語問蒼天的翁啟惠只能嘆「正義雖到名譽難復」！然後，翁啟惠、張念慈被控貪污無罪確定。然後，被控內線交易案判決無罪確定。然後，這也無罪確定、那也無罪確定的翁啟惠，早已傷痕累累、身心俱疲！然後，噴墨汁的無良媒體、拿著雞毛當令箭的檢察官，船過水無痕，啥事也沒有！

外國人之所貴，在台中國人則賤之的，翁啟惠前院長已然過去式，武漢肺炎防疫大將陳時中部長則是現在進行式！在陳時中團隊帶領下，截至9月8日，台灣的武漢肺炎確診數、死亡數，佔全球比例分別是0.007222％、0.01818％，完勝G7各國，遑論台灣的東南亞鄰居！陳時中交出外國媒體推崇備至的亮麗成績，在台中國人卻喊「下台」者有之、喊「換人」者有之，甚至於像殺紅眼的紅衛兵喊「槍斃」者有之。

反觀2003年3月入侵台灣的SARS，光是台北和平醫院在市長馬英九、衛生局長邱淑媞封院而沒有分層、分級、分類管控的領導下，即導致57名醫院工作人員疑遭感染、7人死亡；97名住院民眾疑遭感染、24人死亡的慘劇（分別佔全球共8,096個SARS病例、774例死亡的1.902174％、4.00517％），藍營除了時任陽明醫學院公衛所長的陳宜民講重話評論說「邱淑媞在和平封院後『完全亂了方寸』，甚至連對外界求救的訊息都沒有」，其餘有誰喊「下台」、「換人」、「槍斃」了？在台中國人，是非標準何在？

（作者為新竹教育大學退休副教授）