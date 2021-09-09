台南大員皇冠假日酒店 好康券餐飲消費現折100元

臺南市政府今天(9/6)宣布發行新一版「台南好康券」，即日起至2022年2月6日投宿台南合法旅宿，即可免費獲得，享受食、宿、遊、購、行超過500種優惠，展現台南人好客的熱情。台南大員皇冠假日酒店配合市府振興台南觀光的政策也同步祭出好康券優惠，凡憑好康券於酒店內任一餐廳內用，消費滿500元可以現折100元，憑2張好康券則享消費滿1,000元現折200元，以此類推。解封之際，希望能吸引更多遊客來台南安心旅遊，在台南留下美好回憶，並成為台南的忠實粉絲。

搶振興經濟商機，台南市長黃偉哲帶頭拚了，整合各局處的加值優惠，提供食、宿、遊、購、行超過500種優惠。台南獨享新一代「好康券」，2021年9月6日起至2022年2月6日前入住台南大員皇冠假日酒店每人免費送1張，住2晚每人2張，以此類推。各項優惠的適用規定都標示於好康券上，透過票券上的QRCode即可查詢，並增加可登錄下載電子免費乘車券，於限定期限內免費搭乘全市公車及台灣好行觀光公車，還可以超值價加購台鐵台南1日票、雙層巴士1日票，租車也有優惠。新一代好康券也能於台南大員皇冠假日酒店任一餐廳內用消費使用，憑1張好康券，單筆消費滿500元現折100元，憑2張好康券，消費滿1,000元現折200元，以此類推，但恕不與其他優惠合併使用，且不適用於酒類、外帶、宴會、包廂。凡手上的好康券越多，讓您享用美食省更多。

另外，消費者只需憑110年8月23日起至111年2月10日在台南消費發票，單筆滿100元，還可至台南購物節網站登錄參加抽獎。單筆發票最多可獲100組抽獎序號，獎品總價值超過500萬元，其中包含台南大員皇冠假日酒店總統套房的尊榮禮遇大獎，歡迎國人踴躍來台南旅遊，消費越多中獎率越高，您可能就是那幸運得主。