HOTEL COZZI和逸飯店　海陸派對外帶饗宴 迎接「香」聚烤肉時刻

迎接中秋佳節，在家團聚最安心! 國泰飯店觀光事業旗下COZZI Blu、和逸飯店•高雄中山館及台南西門館推出豐盛美味外帶烤肉組合，及府城風味禮盒，包括「微饗海陸派對烤肉組(冷凍生食)」2,880元，嚴選10種以上澎派海陸食材，在家享受烤肉樂趣；「秋饗月宴 海陸燒烤外帶組合餐(熟食)」1,688元，由主廚烹調現烤、外帶即食，讓團聚用餐更輕鬆；以及中秋限定「台南在地風味禮物組」1,999元，精選多款府城傳統滋味及在地好禮，送禮最感心。即日起至2021/9/21預訂取貨，至『國泰飯店觀光事業線上商城』訂購再享89折優惠 https://shop.cathayhotel.com.tw/。

COZZI Blu海陸派對烤肉組 在家盡享烤肉樂趣

採買各式烤肉食材不必煩惱，COZZI Blu和逸飯店•桃園館Cozzi Market逸•市集直接準備好「海陸微饗派對烤肉組」2,880元(約4人份/冷凍生食)，嚴選美國肋眼牛排、水牛城BBQ豬肋排、紐西蘭小羔羊、地中海深海魷魚、北海大扇貝、香魚和大草蝦等進口與在地肉品海鮮食材，搭配時蔬串、奶油野菇和松露芝士薄餅，還附贈主廚特製烤肉醬及玫瑰鹽，即日起至2021/9/21可訂購取餐，在家就能方便料理、輕鬆歡聚享用美食! 預定專線03- 273-7698

Cozzi THE Roof台式與西式燒烤風味餐 外帶即食超輕鬆

即日起至2021/9/21，和逸飯店•高雄中山館Cozzi THE Roof餐廳特別推出「秋饗月宴 海陸燒烤熟食外帶組合餐」1,688元(約4人份)，由主廚精選口感紮實的美國帶骨牛小排、微香辣紐澳良烤雞翅、鹽烤大草蝦、爽脆在地烤小卷、復古台式大腸小腸串、飽滿玉米鮮菇串和蛤蠣鮮魚湯，採當日現烤現烹，佐上主廚特製烤肉醬，還有清爽田園綜合沙拉、法國麵包和家庭號汽水，海陸風味一次滿足，豐盛組合餐外帶即可食用，貼心省去各種烤肉的事前準備工作，就能享受香噴噴的美食，讓中秋聚餐輕鬆愜意。預定專線07-975-6677

府城百年經典和創新風味 打造中秋送禮新選擇

和逸飯店•台南西門館推全糖城市專屬手工伴手禮—「YUMMY Cookies雪花餅」每盒249元(經典原味/鹹蛋黃風味)，以精選鹹蛋黃、杏桃乾、葵瓜仁、南瓜子仁和蔓越莓等果乾製成，主廚特別調配以鹹蛋黃的香氣巧妙中和奶香甜味，軟硬適中不黏口，搭配撲鼻香氣，最適合全家大小一起享用的甜食零嘴；同時更推出中秋限定「台南在地風味禮物組」每組1,999元(最低訂購量10組)，結合府城獨有經典老品牌，以獨特精美禮物盒盛裝百年餅舖「連德堂」煎餅、「永泰興」蜜餞、在地椪餅、手工「合成帆布行」聯名帆布包，以及飯店專屬卡通主題口罩組等豐富內容，提供別具特色的中秋送禮新選擇，即日起至2021/9/20皆可訂購。預定專線06-702-6699

中秋美食好禮線上訂 享優惠再加碼送驚喜

『國泰飯店觀光事業線上商城』一次網羅全台和逸飯店中秋限定外帶美食和特色禮盒，即日起上網訂購即享89折優惠，AMAZZING CLUB會員線上消費滿3,000元再加碼贈限量「中秋零食驚喜包」一份，讓大人小孩都吃得開心。國泰飯店觀光事業線上商城https://shop.cathayhotel.com.tw/