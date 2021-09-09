屏東霧台鄉「櫻花王」約有60年的樹齡，長在家戶的中庭，因樹冠龐大，過去每年盛開時，總是吸引遊客上山爭賭拍照。（霧台鄉公所提供）中央社 屏東霧台鄉「櫻花王」約有60年的樹齡，長在家戶的中庭，因樹冠龐大，過去每年盛開時，總是吸引遊客上山爭賭拍照。（霧台鄉公所提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）屏東霧台鄉「櫻花王」因整棵樹只剩枯枝，昨(8日) 經專家診斷，發現從根部到樹幹都枯掉，宣告不治。「櫻花王」伴隨霧台鄉民近1甲子美景不再，鄉民十分不捨，鄉公所明年(2022年) 春天櫻花祭前，將為它舉辦告別式。

屏東縣霧台鄉「櫻花王」經專家診斷後，確認因整棵樹從根部到樹幹都已枯黑(上圖與下圖) ，宣告衰敗死亡。（屏東縣政府提供） 中央社

有60年樹齡的「櫻花王」樹冠面積龐大，開花時就如一把大花傘，每年2、3月櫻花季吸引遊客上山賞花，霧台鄉公所近幾年也在鄉內種植櫻花步道，每年春節期間舉辦櫻花季，「櫻花王」是主角。

3年前「櫻花王」開花的數量變少，鄉公所曾請專家診斷，當時疏枝處理，但因「櫻花王」位於私人土地，由私人管理，鄉公所沒有介入管理。

今年花季後原本應該長綠葉，但卻整棵樹只剩枯枝，鄉民最近向公所反映，8日縣府與公所請屏東科技大學植物醫學教學醫院顧問梁文進到現場診斷，發現救不回來。

梁文進表示，樹的根部、樹幹都乾掉、黑掉，研判死亡時間有相當長一段時間，整體來看今年2月還有開花，後來慢慢整個死掉，現場周圍都是水泥地，上面用鐵皮蓋，即使下雨，水也無法流到根部。

中央社引述梁文進說，近2、3年台灣秋季到隔年春天的雨水少，今年5月前到去年9月又是乾旱季節，乾旱時間長，無形中使得地底的水位下降，含水量急遽減少，造成櫻花樹逐年衰敗。

霧台「櫻花王」是又名「緋寒櫻」的山櫻花，霧台鄉公所表示，預計在明年櫻花季前為「櫻花王」舉辦告別式。

鄉公所這幾年在台24線往井步山及阿禮部落營造櫻花步道，有不少櫻花是「櫻花王」樹苗分株長成，鄉民認為明年櫻花季雖然沒有「櫻花王」，但它的子孫繼續綿延，相信仍會很精彩。

南台灣屏東「櫻花王」駕崩 霧台鄉60年美景隨風而逝