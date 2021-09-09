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講不聽！窮國沒疫苗恐釀更多變異株 世衛：拜託富國停打追加劑

窮國「無劑可施」，世衛秘書長譚德塞的籲求被當耳邊風

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/09 09:54
輝瑞在比利時的COVID-19疫苗設施（圖／AP）

輝瑞在比利時的COVID-19疫苗設施（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）疫苗嚴重分配不均，富國已在施打第三劑，許多窮國卻連第一劑都還是奢侈。世衛（WHO）再次強烈呼籲，暫停追加劑（booster）計畫，「至少喊卡至今年底」。

眼見疫情反覆，許多國家開始為完整接種兩劑的人民再打一劑，日前世衛祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）就持反對意見，認為應將有限疫苗讓給窮國，以免「無劑可施」的國家，病毒不斷變異，成為變種病毒的溫床。

苦口婆心卻沒人聽，譚德塞說了重話，「把持疫苗的國家與企業認為窮國應滿足於人家用剩的疫苗，我實在看不下去了。」日前他敦請各國至少先推遲第三劑至9月底，不過包括以色列、英國、丹麥、法國、希臘、德國與西班牙等國家，都已開打或準備開打，特別是針對免疫較弱的老年人。

對此訴求，大概只有美國可以理直氣壯反駁。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，美國已捐贈1億4千萬疫苗予90個國家，比所有國家捐贈的總數都來得多，「拜登政府有義務保護國人安全」。由於多項研究顯示，疫苗效力會隨著時間降低，美國官員建議所有國人都施打追加劑，加強防護力，儘管WHO仍對追加劑的必要性持保留態度。

根據WHO，全球目前已接種55億劑疫苗，但八成都在中高收入國家。儘管富國也承諾要捐贈10億疫苗予他國，但兌現的僅不到15%。製造商也總說會以聯合國分配機制COVAX為優先，卻同樣口惠而實不至。原本COVAX計劃今年供給20億劑，後來降為18億劑，本周又再降至14劑。

負責運作該平台的疫苗聯盟Gavi指出，疫苗分配過程頻頻遭遇阻礙，包括主要生產國印度因疫情嚴峻而實施出口限制、候選疫苗面臨法規障礙，以及工廠層出不窮的生產問題。

延伸閱讀：
疫苗持久力大比拚 莫德納 VS 輝瑞誰勝出？
疫苗
新冠肺炎
COVID-19
效力
追加劑
第三劑
變種病毒
變異
病毒

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