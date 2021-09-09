台灣第2批BNT疫苗抵桃機　最快一周完成檢驗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）第2批約91萬劑BNT疫苗，今天上午清晨運抵桃園國際機場，在完成通關作業後送往指定冷儲物流中心存放，待完成檢驗封緘作業再供COVID-19計畫所列實施對象接種。據了解，這批疫苗出貨時沒有「复必泰」的字牌。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會7月與上海復星醫藥達成協議，各採購500萬劑，總計1500萬劑的BNT COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，捐給台灣政府統籌運用。首批約93萬劑在2日抵台後，第2批約91萬劑疫苗，原定由盧森堡國際貨運航空CV-7962貨機昨晚9時30分送達台灣，但班機因故延至今天上午5時41分才運抵桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於515機坪，依照標準作業流程，地勤人員開機艙門後，由清潔人員針對貨艙進行消毒、靜置10分鐘作業後，地勤人員才將放置於前貨艙的3盤疫苗盤卸下完成通關作業，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，送往指定冷儲物流中心存放，待後續完成檢驗封緘作業，再供計畫所列實施對象接種。

鴻海創辦人郭台銘6日在臉書（Facebook）曾透露，第2批簡體中文標籤應該在本週結束前到貨外，客製化標籤首批有望在中秋節左右抵台，後續預計採每週70-80萬劑數量「週週到貨」，先盡快達成本年度800-900 萬的目標量，同時爭取更多數量今年抵台。此外，為免勞師動眾，郭台銘坦承沒有接機的規劃。