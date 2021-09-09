威爾許化學獎 肯定翁啟惠為新藥疫苗開發帶來新機會

威爾許基金會公布翁啟惠為2021年威爾許化學獎（Welch Award in Chemistry）得主，肯定他在化學科學領域的基礎研究和對人類福祉的貢獻，特別是醣科學的革命性發展，為未來新藥和疫苗開發帶來新機會。

威爾許基金會於美國時間8日宣布，斯克里普斯研究所（TSRI）化學系的斯克里普斯家族講座教授翁啟惠（Chi-Huey Wong）獲2021年威爾許化學獎，主要表彰他在化學科學領域的貢獻及應用在醫學上的發展，尤其是醣分子科學相關的成就。

能獲得此一國際知名機構的肯定，翁啟惠特別感謝合作同仁、服務單位及所有政府單位、私人企業的支助，才能有今天的成就。

威爾許基金會的使命是通過推進化學研究來改善人類的生活，威爾許化學獎的目的是促進和鼓勵基礎化學研究，並以實質性的方式彰顯化學研究對造福人類的貢獻。

威爾許基金會在新聞稿中表示，翁啟惠是一位備受尊敬和有影響力的領導人，他在化學生物學和合成化學領域取得造福人類的發現。他因發明用於合成和研究複雜醣分子和醣蛋白的新方法和工具，以及闡明與疾病進展相關的醣分子介導的生物識別而受到認可。

威爾許基金會董事會主席兼董事巴斯（Carin Barth）表示，翁啟惠不僅在化學和生物學方面取得革命性的進步，他的方法將促進未來幾年新藥和疫苗的開發。

翁啟惠在過去30年裡，大部分專研於醣分子在主動免疫和治療癌症、傳染病的重要性。自1980年代以來，他在科學技術工具的發展貢獻，包括複雜多醣抗原和醣蛋白的有效合成、自身免疫現象的抑制、均質抗體、增強免疫系統的記憶及增強其癌症和病毒殺傷能力，以及高度靈敏的分析方法。

最近，這些工具和方法有助於創建針對癌細胞表面特異醣分子的疫苗。他的疫苗目前正在進行多項臨床試驗，用於治療乳癌、胰臟癌、胃癌、結直腸癌和肺癌。

「翁啟惠無疑正在改變全人類對醣化學和醣生物學的認識」，威爾許基金會科學顧問委員會主席德凡（Peter B. Dervan）說，「他在醣分子和蛋白質之間的分子識別方面的開創性研究，象徵著癌症治療的一場革命，它正在改變我們看待和治療癌症的方式。」

翁啟惠在台灣大學取得得學士、碩士學位，進而取得麻省理工學院化學博士；在成為美國德克薩斯州A&M大學教員前，在哈佛大學做博士後研究，1989年加入斯克里普斯研究所，擔任化學講座教授，2006年被任命為中央研究院院長，任期10年。現為美國加州斯克里普斯研究所化學講座教授、中央研究院特聘研究員、國家生技醫療產業策進會會長。

翁啟惠在化學領域的成就曾獲多項國際大獎肯定，包括2012年的美國化學亞瑟科博獎、日經亞洲科學技術創新獎，以及2014年因在有關醣分子及醣蛋白的合成和傑出研究獲得沃爾夫化學獎、2015年獲英國皇家化學學會羅伯特·羅賓遜獎、2021年威爾許化學獎。