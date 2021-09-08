「小甜甜」布蘭妮控告父親一案現轉折 其父表示將退出監管

（台灣英文新聞 / 娛樂組 綜合報導）美國流行樂天后「小甜甜」布蘭妮日前控告父親對她長達13年的監管，近期案情出現轉折，其父史皮爾茲8月時表示願意退出監管，這場漫長的監管訴訟有望劃下句點。

「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）2008年因心理健康問題受父親史皮爾茲（Jamie Spears）監管，卻因此開啟長達13年的虐待式監管。布蘭妮公開表示，自己從17歲開始就被父親當成搖錢樹強迫工作，不從便會被逼吃容易導致精神障礙的強效藥物，甚至被迫裝置體內避孕器，天天過著羞辱且受虐般的生活。

此外，她一週七天都在工作，父親為了控制她，甚至拿走其所有財產、信用卡、現金、手機和護照，並派護士和保安24小時監視她，連更衣的隱私都沒有。

布蘭妮公開揭發父親不當監管的同時，也蒐集證據並出席聽證會，要求法院仲裁，希望終結父親的監管。這場纏訟就如同長壽劇般毫無盡頭，不過根據路透社的報導，布蘭妮父親史皮爾茲終於在8月呈交法院的文件中，表示願意退出監管。

其他外媒報導則指出，史皮爾茲在今（8日）的最新文件中，更進一步籲請法院完全終止監管。根據中央社，史皮爾茲表示，他認為女兒的情況已經「有所改變」，且改變幅度之大，當初進入監管的理由或許已不復存在。