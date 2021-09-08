雙鳳里居民防災不停歇，26日實兵演練

【新北市訊】受氣候變遷造成極端天氣影響，110年度經歷60年 以來最嚴重乾旱後，又立刻進入颱風季節，彩雲、盧碧、 烟花颱風等接力影響帶來劇烈降雨。北部連續兩年未遭受颱風侵襲， 為土石流潛勢溪流自主防災社區帶來挑戰， 新北市農業局推動土石流自主防災社區2.0，110年規劃執行2 6處土石流自主防災社區兵棋推演與4處實作演練， 其中新莊區雙鳳里長潘素娥積極號召里民參與，已於8月29日完成 兵棋推演，後續將於9月26日舉辦實作演練， 讓民眾模擬災害現況，並實際演練疏散撤離流程。

新莊區雙鳳里內有四條土石流潛勢溪流錯縱分布， 由熱心的潘素娥里長夫婦憑藉強大號召力， 邀請里民熱情參與社區事務。里長夫婦皆專職於里內事務， 指出社區本來就有巡守隊等社區組織，自主防災社區中除了警戒班、 引導班、收容班、疏散班之外，還有自行組成餐飲班， 藉由社區中央餐廚為里民提供優質餐點。 潘里長指出防災並不是臨時召集的課程，而是生活的一部分， 藉由平時巡查土石流潛勢溪流現況，定期聚會分享防災經驗， 配合新北市農業局於8月29日舉辦兵棋推演， 在里長與講師共同帶領下，將防災融入每位隊員心中。 潘素娥也提到防災並不能只是由上而下的指揮， 而且大家自動自發集結，知道自己的職責， 於警戒發布後架設雨量筒、駕駛社區復康巴士提早撤離老弱婦孺、 前往巡察點位觀測潛勢溪流水位及其他班別防災組織運作， 新北市農業局也將於9月26日接續舉辦自主防災社區， 實作演練土石流紅黃警界發布後應變措施及疏散保全戶流程， 幫助里民持續將防災融入生活，守護家園安全。

新北市農業局表示，自主防災社區是新北市防災推動的重點，自10 7年起已於73個村里執行兵棋推演，18里執行實作演練， 農業局協助建立里內的自主向心力，強化社區防災知能。因應新冠肺 炎來襲，自主防災社區兵推及演練也落實防疫作為，如戴口罩、 量體溫、手部消毒、社交距離、工作人員及講師戴雙罩， 禁止現場飲食等，在防災同時也做好防疫。