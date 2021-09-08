雙鳳里居民防災不停歇，26日實兵演練

【新北市訊】受氣候變遷造成極端天氣影響，110年度經歷60年以來最嚴重乾旱後，又立刻進入颱風季節，彩雲、盧碧、烟花颱風等接力影響帶來劇烈降雨。北部連續兩年未遭受颱風侵襲，為土石流潛勢溪流自主防災社區帶來挑戰，新北市農業局推動土石流自主防災社區2.0，110年規劃執行26處土石流自主防災社區兵棋推演與4處實作演練，其中新莊區雙鳳里長潘素娥積極號召里民參與，已於8月29日完成兵棋推演，後續將於9月26日舉辦實作演練，讓民眾模擬災害現況，並實際演練疏散撤離流程。
新莊區雙鳳里內有四條土石流潛勢溪流錯縱分布，由熱心的潘素娥里長夫婦憑藉強大號召力，邀請里民熱情參與社區事務。里長夫婦皆專職於里內事務，指出社區本來就有巡守隊等社區組織，自主防災社區中除了警戒班、引導班、收容班、疏散班之外，還有自行組成餐飲班，藉由社區中央餐廚為里民提供優質餐點。潘里長指出防災並不是臨時召集的課程，而是生活的一部分，藉由平時巡查土石流潛勢溪流現況，定期聚會分享防災經驗，配合新北市農業局於8月29日舉辦兵棋推演，在里長與講師共同帶領下，將防災融入每位隊員心中。潘素娥也提到防災並不能只是由上而下的指揮，而且大家自動自發集結，知道自己的職責，於警戒發布後架設雨量筒、駕駛社區復康巴士提早撤離老弱婦孺、前往巡察點位觀測潛勢溪流水位及其他班別防災組織運作，新北市農業局也將於9月26日接續舉辦自主防災社區，實作演練土石流紅黃警界發布後應變措施及疏散保全戶流程，幫助里民持續將防災融入生活，守護家園安全。
新北市農業局表示，自主防災社區是新北市防災推動的重點，自107年起已於73個村里執行兵棋推演，18里執行實作演練，農業局協助建立里內的自主向心力，強化社區防災知能。因應新冠肺炎來襲，自主防災社區兵推及演練也落實防疫作為，如戴口罩、量體溫、手部消毒、社交距離、工作人員及講師戴雙罩，禁止現場飲食等，在防災同時也做好防疫。