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北富銀榮獲《HR Asia》「2021亞洲最佳企業雇主獎」

人才培訓機制完善、雙向溝通順暢 備受員工及國際肯定

By 台灣英文新聞－編輯
2021/09/08 19:11
北富銀榮獲《HR Asia》「2021亞洲最佳企業雇主獎」

亞洲指標性人力資源雜誌《HR Asia》昨(6)日晚間公布2021年度評鑑結果，台北富邦銀行以完善的人才培訓機制、多元順暢的雙向溝通，結合溫暖正向的企業文化，從台灣金融業中脫穎而出，勇奪「2021 亞洲最佳企業雇主獎（Best Companies to Work for in Asia）」殊榮，顯示北富銀對人才的重視以及誠信穩健的企業特質，已贏得員工與國際專業機構的一致認同。

《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」是亞洲區最具公信力的指標性雇主品牌獎項，評選範圍涵蓋亞洲11個主要地域，主辦單位每年邀請專家學者組成獨立審查委員會，針對參加評鑑之企業及員工進行問卷和訪談，根據調查結果嚴謹評選出傑出企業品牌給予表揚。

今年台灣共有292 家企業參與評鑑，北富銀在「企業核心價值」、「員工自我體驗」與「團隊合作」等三大面向表現優異，得分遠高於台灣金融同業平均水準；員工也對北富銀在讓同仁能充分掌握組織資訊、幫助員工保持工作熱情、鼓勵員工自我提升及創造樂於助人的正向職場文化等項目上給予高度評價。

北富銀表示，為了傾聽同仁聲音，創造坦誠流暢的雙向交流，北富銀定期進行員工觸點調查，持續了解同仁對公司的期待，積極舉辦Town Hall Meeting讓同仁暢所欲言，並與工會簽訂團體協約，以具體行動促進勞資和諧，打造更貼近同仁需求的幸福職場。

為培養優秀人才，厚植金融產業軟實力，北富銀提供員工具競爭力的薪酬及留才獎金機制，優於法令的產假、生育補助和育兒津貼，並能享有輪調、學位進修、學習外語、考取證照等多項資源和補助，計畫性協助同仁提升專業素養，獲得更好的生涯發展。

北富銀也十分重視員工的身心健康與生活平衡，今年因應疫情變化，為加強防疫，北富銀落實居家辦公及人員分流，放寬防疫照顧假條件，並提供員工免費快篩服務，充分保障同仁健康。同時，北富銀也是全台第一家為同仁聘有專業諮商心理師、護理師、職安管理師、律師與醫師的銀行，打造百坪員工專屬健身中心，設置專業教練及提供豐富社團補助，鼓勵員工養成良好運動習慣，連年獲頒教育部「運動企業認證」殊榮。

秉持「誠信、勤儉、謙和」信念，北富銀為客戶打造361度的卓越服務，積極推動環境保護、社會公益、永續經營等ESG正向作為，同時致力於提升員工福祉，為同仁創造更安全、幸福的職場環境，引領企業與員工邁向雙贏，朝成為「亞洲一流區域銀行」願景攜手努力！

更新時間 : 2021-09-08 19:31 GMT+08:00

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