【人在美國心繫台灣及家人】 林秋玉以母親名義捐贈新北市復康巴士

【新北市訊】疫情激發親情和愛心！遠在美國加州的林秋玉， 因心繫台灣疫情和母親及子女，無法返國探視， 透過捐贈復康巴士傳達心意，委由母親張月英和兒子一起捐贈， 希望透過愛心捐車，略表孝心，傳達思念。 林秋玉也是三重振發實業董事長蔡振發的長媳。 蔡振發長年贊助三重獨居長輩的送餐經費， 也曾在105年及106年各捐贈1輛復康巴士給新北市政府， 林秋玉坦言，會捐車也是受到公婆長期樂善好施的影響。 蔡振發以一台沖壓機創業，年輕時曾1天工作長達17小時， 在客廳即工廠的年代，黑手創業、白手成家， 從三重文化北路到光復路，由一台小小的沖壓機， 到成為研發製作電腦、電子周邊產品的振發王國。 蔡振發有4子2女，都各自成家立業，分赴美國及大陸設廠， 其中大兒子蔡宗元在美國，林秋玉即是蔡宗元的太太， 8日捐贈這天恰巧也是蔡宗元的農曆生日， 林秋玉透過Line表示，能夠以母親的名義捐車做公益， 非常的開心。 林秋玉的母親張月英由孫子蔡秉臻等人陪同捐車， 由社會局副局長許秀能代表受贈。張月英說，108年孫子結婚時， 曾在婚宴儀式中捐贈2輛消防災情勘查車給市府， 由侯友宜市長代表受贈，並為新人福證；明年再添曾孫時， 女兒要再捐贈1輛復康巴士。 許秀能表示，張月英母女及振發實業蔡董家族，從基層創業， 在事業有成後，積極回饋社會，慈善傳家，並影響後代子孫； 林秋玉及先生蔡宗元，人雖在國外，心繫台灣及家人， 令人感受滿滿的愛心及孝心。 此次受贈的復康巴士為新北市第623輛。