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【人在美國心繫台灣及家人】 林秋玉以母親名義捐贈新北市復康巴士

By 新北市政府社會局, 台灣英文新聞－編輯
2021/09/08 19:09
【人在美國心繫台灣及家人】 林秋玉以母親名義捐贈新北市復康巴士 

【新北市訊】疫情激發親情和愛心！遠在美國加州的林秋玉，因心繫台灣疫情和母親及子女，無法返國探視，透過捐贈復康巴士傳達心意，委由母親張月英和兒子一起捐贈，希望透過愛心捐車，略表孝心，傳達思念。
林秋玉也是三重振發實業董事長蔡振發的長媳。蔡振發長年贊助三重獨居長輩的送餐經費，也曾在105年及106年各捐贈1輛復康巴士給新北市政府，林秋玉坦言，會捐車也是受到公婆長期樂善好施的影響。
    蔡振發以一台沖壓機創業，年輕時曾1天工作長達17小時，在客廳即工廠的年代，黑手創業、白手成家，從三重文化北路到光復路，由一台小小的沖壓機，到成為研發製作電腦、電子周邊產品的振發王國。 
    蔡振發有4子2女，都各自成家立業，分赴美國及大陸設廠，其中大兒子蔡宗元在美國，林秋玉即是蔡宗元的太太，8日捐贈這天恰巧也是蔡宗元的農曆生日，林秋玉透過Line表示，能夠以母親的名義捐車做公益，非常的開心。
    林秋玉的母親張月英由孫子蔡秉臻等人陪同捐車，由社會局副局長許秀能代表受贈。張月英說，108年孫子結婚時，曾在婚宴儀式中捐贈2輛消防災情勘查車給市府，由侯友宜市長代表受贈，並為新人福證；明年再添曾孫時，女兒要再捐贈1輛復康巴士。
    許秀能表示，張月英母女及振發實業蔡董家族，從基層創業，在事業有成後，積極回饋社會，慈善傳家，並影響後代子孫；林秋玉及先生蔡宗元，人雖在國外，心繫台灣及家人，令人感受滿滿的愛心及孝心。此次受贈的復康巴士為新北市第623輛。

更新時間 : 2021-09-08 19:31 GMT+08:00

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