疫情下餐飲服務業趨勢剖析 北市府產業局帶您全盤掌握

為協助台北市餐飲創業者琢磨疫情下的商業模式及市場定位，提高競爭力及視野。北市府產業局將於9月15日以《疫後餐飲服務創業之轉變與前景》為主題，邀請臺北市創業服務辦公室門診顧問陳春久，分享這波疫情下他對餐飲服務業的觀察，同時也提供餐飲業的創業者們一些建議及實用的因應對策，歡迎有興趣的朋友上創業台北官網(https://www.startup.taipei/)報名參加。

北市府產業局表示，受COVID-19影響，宅經濟當道，外送、外帶成了餐飲業的主要收入來源，亦見到許多知名餐廳推出食物箱或是調理包，新的飲食消費趨勢一一浮現。面對激烈的市場競爭及疫情下不可抗力的變因增加，餐飲業者該如何開創自己的勝利方程式呢？因此，本次講座將邀請到擁有二十多年餐飲顧問經驗的專家陳春久顧問與餐飲業者聊聊該如何在逆境中穩固事業，演講將由三個方向切入，首先分析疫情下餐飲創業的手法及選項有哪些，接著與大家剖析新業態成功的方程式為何，最後再談到經營事業最基本但也最致命的「成本控制」，進而開拓市場、建立餐飲品牌。

臺北市政府產業發展局多年來致力於打造最適創業的城市，不僅提供諮詢、輔導的服務，協助臺北巿創業團隊形塑商業模式與市場定位，以提升創業思維及競爭力，定期舉辦創業交流活動，邀請國內創投領域知名人士、成功創業家代表、創業育成實務專家等分享第一手經驗，協助新創團隊開拓思維，藉此琢磨商業模式及市場定位，提高競爭力及視野。歡迎對創業議題有興趣的民眾持續鎖定創業台北網站或臺北市產業局－創業台北 StartUp@Taipei FB粉絲團(https://www.facebook.com/StartUPTaipei/)，追蹤最新活動訊息。