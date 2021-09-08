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善牧開課帶民眾用食物環遊世界　免出國體驗四國文化料理

By 台灣英文新聞
2021/09/08 17:17
從烏克蘭來的歐娜，示範家鄉料理「甜椒包飯」作法。（善牧基金會提供）

從烏克蘭來的歐娜，示範家鄉料理「甜椒包飯」作法。（善牧基金會提供）

（台灣英文新聞）天主教善牧基金會去年舉辦善牧食堂-餐桌上的飲食廣受各界喜愛，今年找來與去年不同國家的講師，邀請菲律賓、烏克蘭、沖繩、馬來西亞四國新住民分享家鄉文化與料理，雖然受到疫情的影響課程一度暫停，最後改由線上教學的方式進行，民眾仍依舊熱烈參與，開心地表示能用食物環遊世界真好！

天主教善牧基金會高雄中心（鳯山新住民家庭服務中心）為拉近民眾與新住民的距離，去年推出「善牧食堂—餐桌上的飲食」活動，邀請新住民姊妹擔任講師分享家鄉料理與文化，廣受民眾喜愛，今年再度推出四堂課，邀請菲律賓、烏克蘭、馬來西亞、沖繩等地新住民，與大家分享文化與料理。

來自菲律賓的蕭玉梅，從小跟著父母從大陸到菲律賓生活，在當地認識了從台灣過去唸書的先生，而嫁到台灣。在菲律賓生活多年的她，分享當地派對、慶祝活動中常吃的「通心麵沙拉」，蕭玉梅說：「菲律賓本地所出產的水果多酸澀，因此大家喜歡買水果罐頭來做沙拉，且菲律賓天氣炎熱，這道冰涼的沙拉非常受歡迎。」

從烏克蘭來的歐娜，則是帶來甜椒包飯，歐娜說：「這道料理很容易，只要將生米等食材拌好包入甜椒內，再將甜椒放入鍋中加水煮熟即可完成。」由於俄羅斯與烏克蘭的政治因素，學員們很好奇地烏克蘭與俄羅斯之間的關係，歐娜比喻，二國的關係就好比台灣與中國，瞬間學員們就了解了。

有趣的是，歐娜分享她覺得在台灣的小朋友很辛苦，學習時間很長，引起了同為媽媽的學員們好奇，想了解烏克蘭的教育方式與台灣有什麼不同。歐娜解釋，在烏克蘭小朋友只要上半天的課，其餘都是自己的玩耍時間，但台灣孩子們不僅上課時間很長，下課後還有許多才藝、課輔的課程要上，真的很辛苦。

來自於日本沖繩的津堅未優則與學員們分享豬肉飯糰，津堅未優說：「早期沖繩曾被美軍統治，在戰爭時期時，肉多半拿來做成罐頭保存，因此他們很常用這類午餐肉來做料理，比方拿來包成飯糰，或像是沖繩有名的山苦瓜也會拿來與肉罐頭一起炒。」

談到沖繩，學員們都很好奇，日本人常認為沖繩不是日本人，津堅未優解釋，就像台灣各地人的口音不同，沖繩跟東京人的口音也很不一樣，她自己本身也聽不太懂阿嬤在說什麼，也難怪其他地區的人會覺得沖繩人很不一樣。津堅未優在課堂上直接示範二邊口音的差異，學員們聽了都覺得相當有趣。

由於受到疫情升溫的影響，最後一堂課程改由線上課程的方式來進行，來自馬來西亞的聶佩瑤教大家製作椰球，聶佩瑤分享，由於馬來西亞與新加坡、印尼地理位置相近，食物也很像，他們的口味比較重，因此她剛來台灣時，都覺得台灣的食物太清淡。談到馬來西亞文化，有學員好奇詢問，在馬來西亞是不是只有回教徒才能當公務人員，聶佩瑤解釋在當地是沒有這樣的狀況，不會因為宗教因素而有職業選擇的影響。
新住民
善牧基金會

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更新時間 : 2021-09-08 18:35 GMT+08:00

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