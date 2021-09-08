Delta入侵新北！板橋幼兒園群聚共23人確診　源頭疑為埃及爸爸？

新北市幼兒園群聚案延燒，新北市政府8日在板橋某 社區成立前進指揮所，並加強周邊環境消毒。 新北市幼兒園群聚案延燒，新北市政府8日在板橋某 社區成立前進指揮所，並加強周邊環境消毒。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）新北市幼兒園群聚擴大，累計23人確診（含9/5確診的幼兒園師夫妻），板橋某社區大樓共有6人確診，包括台大麻醉醫護、埃及入境者及另一戶人家。新北市長侯友宜今（8）日表示，已立即清空該棟社區大樓，並進行擴大匡列及採檢，有400人陸續送往集中檢疫所、防疫旅館進行居家隔離。

新北市板橋某私立幼兒園爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染案，繼幼兒園老師與丈夫先確診後，接著又發現幼兒園幼童、學童的家屬和鄰居陸續確診，截至目前累計23人確診。

外界最關注的基因定序結果出爐，陳時中在疫情記者會上表示，已完成10例病毒定序，皆為Delta變異株，不過與國籍航空機師案的Delta病毒序列不同。

另外，今日公布的確診個案中，一名是幼童的爸爸（案16160）為埃及境外移入個案，Ct值38.9，加上其子（案16145）發病日疑比老師（案16129）還早，外界懷疑是否為該起群聚的感染源，指揮中心指揮官陳時中表示，目前仍不能斷定是這名埃爸爸把病毒帶進來，還有很多地方需要釐清。

新北市長侯友宜下午在疫情記者會上說明，板橋某社區大樓昨日爆出一例確診後，便派出機動快篩部隊進駐採檢，今日又再增2名確診，便立即清空該大樓，並進行擴大匡列及採檢，目前社區內共905人全部採檢，已有343人結果為陰性；另外A、B棟住戶各有505人自主健康管理，以及400人送往集中檢疫所、防疫旅館進行居家隔離。

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